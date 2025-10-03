Ya están confirmados los 36 equipos que participarán en la Copa Challenger de Newcom en Trevelin

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). – Ya no hay más lugar. Ahora solo queda ajustar el programa de partidos y tratar de que cada una de las mujeres, que serán cerca de 400, puedan no solamente jugar el Newcom, sino conocer las bellezas de la zona. El famoso turismo deportivo que se llama.

Ahora es momento de sumar sponsor para que cada visitante se lleve de Trevelin las mejores de las impresiones. Y los mejores regalos.

Lo que pasa es siempre hay gastos en este tipo de torneos y no todo puede basarse en las inscripciones. Todos tienen que dar una mano. Lo publico y lo privado. Las grandes empresas y los pequeños comercios. Todos deben aportar, porque todos ganan.

Un total de 36 equipos femeninos, divididos en tres categorías, tomarán parte de la tercera edición de la Copa Challenger de Newcom, torneo que organiza el Grupo El Molino de la localidad de Trevelin.

Dicho torneo se llevará a cabo, durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, en el Gimnasio Municipal "Eduardo Bjerring" de Trevelin donde se acondicionarán tres canchas para dicho torneo.

Precisamente El Molino Newcom, entregará en premios, un total de 3 millones de pesos, dinero en efectivo, a repartir entre los mejores de cada una de las categorías.

Hay anotados para esta tercera edición, equipos de Gobernador Costa, Rawson, Trelew, Alto Rio Senguer, Comodoro Rivadavia, Zapala, Esquel, Lago Puelo, Neuquén, Lagunita Salada, Bariloche, Junín de los Andes y los locales de Trevelin.

Recordemos que en la pasada edición, donde tomaron parte un total de 28 equipos, los equipos campeones en cada una de las categorías fueron los siguientes:

En la categoría +40 años fue Independiente de Trelew, quien superó en la final a Sudestada de Trelew.

En la categoría +50 años las campeonas fueron Newen de Junín de los Andes, quien venció en la final a RK8 de Comodoro Rivadavia, en tanto en la divisional +60 años, el titulo quedó en poder de Las Nahueles (mix de El Bolsón y Bariloche) quienes derrotaron en la final a RK8 de Comodoro Rivadavia.

LOS EQUIPOS EN CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS

Los 36 equipos que participarán en la Copa Challenger femenino en el Polideportivo de Trevelin son los siguientes:

Categoría +40 años (total 8 equipos): Independientes de Trelew, Anay de Lagunita Salada, Sudestada de Trelew, Afroditas de Paso del Sapo, Arrayanes de Lago Puelo, Abrojal de Esquel, Eluney de Comodoro Rivadavia y Dragonas de Gobernador Costa.

Categoría +50 años (total 16 equipos): Newen de Junín de Los Andes, Eluney de Comodoro Rivadavia, Del Sur de Neuquén, Rawson Cap de Rawson, Águilas Doradas de Esquel, Ligue de Neuquén, Luciérnagas de Lago Puelo, RK8 de Comodoro Rivadavia, Suyai de Trelew, Ángeles de Zapala, Choiques de Trelew, Gigantes Patagónicos de Neuquén, Toninas de Trelew, Tuma de Comodoro Rivadavia, Sudestada de Trelew y Newen de Comodoro Rivadavia

Categoría +60 años (total 12 equipos): Es lo que hay de Villa La Angostura, Choiques de Trelew, Del Campo de Esquel, Del Sur de Neuquén, Eluney de Comodoro Rivadavia, Águilas Doradas de Esquel, Las Nahuel de Bariloche, Independientes de Trelew, Tuma de Comodoro Rivadavia, Toninas de Rawson y Deportivo Senguer de Alto Río Senguer.