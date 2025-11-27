Con tres partidos arranca hoy el Torneo Provincial C18 de Futsal Masculino

(Fotografía e infografía: Austral Digital Studio). - Esta noche en el SUM de la Escuela 112 dará inicio el Campeonato Provincial C18 de Futsal Masculino donde tomarán parte un total de 13 equipos, divididos en tres zonas.

La jornada arrancará a las 21 horas con el partido entre Transporte Rolando ante San Patricio Blanco, partido correspondiente a la zona C.

Luego a las 22 horas será el momento de Escuela Modelo ante Amalgama de Trevelin (zona A), en tanto a las 23 horas se jugará el partido entre Trasporte Ojeda frente a San Patricio Negro (zona B).

Estos encuentros se adelantan teniendo en cuenta que se jugará en una sola sede por día. No habrá partidos de manera simultáneas ya que tanto hoy, mañana viernes y el sábado solo se jugarán en el SUM de la Esquel 112. Recién en las finales del domingo se jugarán los encuentros en el Gimnasio Municipal de Esquel.

De esta primera edición del torneo provincial C18 de Futsal Masculino participarán un total de 13 equipos. Tres son de Esquel, otros tres de Trevelin, en tanto el resto de los equipos son provenientes de Alto Rio Senguer, Ñorquinco, El Maitén, Gobernador Costa, Gualjaina, Comodoro Rivadavia y Trelew.