19°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 27 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportesfutsal masculinotorneo provincial de futsal masculinoFutsal C18AFE Esquel
27 de Noviembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Con tres partidos arranca hoy el Torneo Provincial C18 de Futsal Masculino

Lo organiza la AFE. Participan 13 equipos divididos en tres zonas. San Patricio de Trevelin presenta dos equipos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

(Fotografía e infografía: Austral Digital Studio). - Esta noche en el SUM de la Escuela 112 dará inicio el Campeonato Provincial C18 de Futsal Masculino donde tomarán parte un total de 13 equipos, divididos en tres zonas.

 

La jornada arrancará a las 21 horas con el partido entre Transporte Rolando ante San Patricio Blanco, partido correspondiente a la zona C.

 

Luego a las 22 horas será el momento de Escuela Modelo ante Amalgama de Trevelin (zona A), en tanto a las 23 horas se jugará el partido entre Trasporte Ojeda frente a San Patricio Negro (zona B).

 

Estos encuentros se adelantan teniendo en cuenta que se jugará en una sola sede por día. No habrá partidos de manera simultáneas ya que tanto hoy, mañana viernes y el sábado solo se jugarán en el SUM de la Esquel 112. Recién en las finales del domingo se jugarán los encuentros en el Gimnasio Municipal de Esquel.

 

De esta primera edición del torneo provincial C18 de Futsal Masculino participarán un total de 13 equipos. Tres son de Esquel, otros tres de Trevelin, en tanto el resto de los equipos son provenientes de Alto Rio Senguer, Ñorquinco, El Maitén, Gobernador Costa, Gualjaina, Comodoro Rivadavia y Trelew.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Operativo de emergencia tras vuelco de un camión en la Ruta 40
2
 Una joven logró redefinir su identidad legal y eliminar el apellido paterno por un fallo judicial
3
 Prisión y reparación por incendio: el imputado asume la culpa y paga la primera cuota
4
 SOEME rechaza la oferta paritaria y presenta una contra propuesta
5
 Decomisan 800 kilos de carne de guanaco transportada ilegalmente en la Ruta 25
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -