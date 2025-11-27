19°
27 de Noviembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Un total de 34 equipos participarán en el Torneo Aniversario de Newcom en José de San Martín

Será en seis categorías. Arrancará mañana y se extenderá hasta el domingo. Importante cobertura de este medio.
En el marco del Aniversario de la histórica localidad de José de San Martín se llevará a cabo entre mañana y el domingo un torneo de Newcom donde tomarán parte un total de 34 equipos divididos en seis categorías, tanto de damas como en mixto, en +40, +50 y +60 años.

 

Este torneo está organizado por la Comisión Municipal de Newcom de José de San Martín, que preside José Teodoro Gómez y se jugará en dos canchas simultáneas dentro del coqueto gimnasio, con piso flotante, que tiene la municipalidad.

 

La jornada arrancará mañana a partir de las 9 horas con todos los partidos de la categoría mixto más 60 años, cuya final se jugará recién en la tarde del domingo.

 

 

Un total de 80 partidos están programados para este fin de semana donde tomarán parte equipos de Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Caleta Olivia, Las Heras, Trelew, Tecka, Gobernador Costa, Alto Rio Senguer, Sarmiento y José de San Martín.

 

Hay que destacar que más de 300 personas estarán alojadas durante este fin de semana en la localidad de José de San Martín por lo que nuevamente (al igual que el pasado fin de semana con el Torneo Sanmartinianito) los alojamientos estarán totalmente colmados.

 

Recordemos que en Semana Santa se llevó a cabo en la localidad de José de San Martín un torneo Patagónico, de similares características, donde el pueblo estuvo “colapsado” tanto en tema de alojamiento como en mercadería de los comercios locales.

 

 

LAS CATEGORÍAS Y LAS ZONAS

 

CATEGORÍA MIXTO +40 AÑOS

 

Zona 1: Huracán, Tío Nacho, Black Dragons y Las Lobas.

 

Zona 2: Tecka, Municipal Sarmiento, Municipal José de San Martín y Kaissel.

 

CATEGORÍA MIXTO +50 AÑOS

 

Zona 1: Trahuenche, Municipal José de San Martín, Black Dragons y Amakai.

 

Zona 2: Las Lobas, Huracán 1, Municipal Sarmiento y Kosten.

 

Zona 3: Kaisser, Huracán 2, El Faro y Tío Nacho.

 

CATEGORÍA MIXTO +60 AÑOS

 

Zona única: Amakai, Kaisser, Kosten, Dragones y Municipal José de San Martín.

 

CATEGORÍA FEMENINO +40 AÑOS

 

Zona única: Black Dragons, Tío Nacho, Las Lobas y Deportivo Senguer.

 

CATEGORÍA FEMENINO +50 AÑOS

 

Zona única: Huracán, El Faro y Municipalidad José de San Martín

 

CATEGORÍA FEMENINO +60 AÑOS

 

Zona única Deportivo Senguer y Municipalidad de José de San Martín (partido y revancha).

 

