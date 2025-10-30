María de las Nieves González fue elegida nueva delegada zonal de la UNPSJB

María de las Nieves González fue elegida nueva delegada zonal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Esquel.



Tras las elecciones realizadas en la tarde de ayer miércoles, la delegada cuenta que pondrá el énfasis en que la universidad sea conocida en toda la comarca y la provincia, y reforzar la respuesta a las necesidades de los estudiantes.



El rol de la delegación es coordinar los pedidos de la comunidad educativa: “Muchas cuestiones que por ahí charlando en los pasillos uno se va dando cuenta que es necesario cambiar un poco en toda la universidad, pedidos, solicitudes de la gente, que eso es lo importante, poder cumplir con esas expectativas, pero sobre todo también y sobre todo las necesidades de nuestros alumnos”.



La prioridad en los estudiantes y sus necesidades: “Nosotros sin nuestros alumnos no tendríamos universidad, así que lo importante hoy en prioridad es principalmente lo que nuestro claustro de alumnos necesite y a partir de ahí ir viendo las demás necesidades de las demás personas”.



La Universidad produce “mucha investigación” y eso es una ventana más para que la sociedad conozca que existe la institución: “Mi idea es poder llevar nuestra universidad a que se conozca en toda la provincia, hay una gran falta de conocimiento en los pueblos del interior sobre la existencia de nuestra universidad y también en la comarca y en todos estos lugares que tenemos muy cerca, explicó.



La delegada marcó la solidaridad y continuidad con el trabajo realizado por Alexis Pantaenius: “Buscar más ingresantes, tener una población estudiantil más grande, esos son los grandes desafíos que tenemos desde también desde la delegación. Mi antecesor el doctor Alexis Pantaenius, me ha dejado la vara bastante alta para cumplir todo mi trabajo, porque la verdad que ha hecho un trabajo incansable durante estos cuatro años, un orgullo poder seguir con su línea”.



Proyectos en camino que seguirán y objetivos nuevos para encarar: “Proyectos que no han alcanzado a cumplirse por alguna razón, motivo de falta de tiempo, a veces uno se le acaba la gestión y no puede terminar lo que comenzó”.



La vinculación con otras instituciones y la profundización en experiencias formativas de la región, estarán en el ojo de los años que vienen: “Yo soy la actual directora de la Diplomatura en Cannabis en la Facultad de Ciencias Jurídicas, así que para mí sería un orgullo poder seguir con este tipo de proyectos que también se relacionan con mi ámbito de trabajo”.



