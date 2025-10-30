Suspenden la fecha del juicio en Corcovado por disputa de la personalidad de la víctima

En varias jornadas, fiscalía, querella y defensa, discutieron sobre la prueba que se presentará en el juicio. Alcanzaron ocho convenciones probatorias, aportaron cada uno su prueba, pero tuvieron puntos de discrepancia que aun no parecen resueltos.



La defensa quiere llevar a varios testigos “de carácter” a exponer cuál era la personalidad de la víctima, para avalar su teoría del caso. El fiscal Fidel González dijo que no es ese aspecto el que está en juego, sino determinar lo que efectivamente ocurrió la noche del hecho. La juez habilitó a la defensa a presentar tres testigos de carácter y dispuso que los acusadores presenten otros tres para resistir esa teoría. La Fiscalía va a recurrir la decisión.

Un nuevo plazo se abre a partir de lo decidido. En primer lugar el plazo para la presentación del recurso del Ministerio Público Fiscal, en contra de la decisión de la juez sobre los testigos que hablarían de la personalidad de la víctima. Si la resolución de la juez quedara firme, la defensa tiene un plazo para decidir quienes serán los tres testigos y sobre específicamente qué hablarán, y luego un plazo la Fiscalía para presentar sus tres testigos en relación a esos aspectos.

Mientras tanto no puede fijarse fecha para el juicio que se realizará frente a un jurado popular.

El imputado permanecerá en prisión preventiva. Así lo resolvió la misma magistrada al evaluar los riesgos de fuga y entorpecimiento a partir de los planteos de la fiscalía y la querella y la oposición a la medida por parte del defensor.

El hecho

Ocurrió el 3 de septiembre de 2024 en una vivienda de la avenida San Martín, en el barrio Abrojal de Corcovado. Esa noche, el imputado y la víctima se encontraban en una reunión junto a otras tres personas. Alrededor de las 22:00 horas, según la acusación fiscal, el imputado habría comenzado a provocar a Oscar Gutiérrez, lo que derivó en una pelea.

La Fiscalía argumenta que, en medio del enfrentamiento, el acusado le habría asestado siete puñaladas a Gutiérrez con un cuchillo. Las heridas resultaron fatales, causándole la muerte poco después debido a la masiva pérdida de sangre.

Mientras que la Fiscalía considera que el ataque fue un acto premeditado con intención de matar, la defensa sostiene una versión diferente. El imputado asegura que no buscó quitarle la vida a Gutiérrez, sino que actuó en defensa propia.



T.B