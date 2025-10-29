María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"

La boutique de indumentaria femenina María Antonieta ha concretado un gran salto al trasladar su tradicional local a la céntrica calle 25 de Mayo, el "corazón de Esquel". Tras 15 años de trayectoria y sucesivas mudanzas, Yanina Bernales y Zulma Moreyra han inaugurado un espacio completamente remodelado, con una impronta moderna y la incorporación de marcas de primer nivel.

"Hace años que tenemos local con mamá, como 15 años que estamos mudándonos de local en local, siempre queríamos llegar a la 25 de Mayo, que es como llegar arriba y bueno, se nos dio a fin del año pasado", relató Yanina Bernales.

El proyecto de remodelación fue ambicioso y llevó tres meses de intensa obra. El objetivo principal fue ofrecer una experiencia renovada a la clientela: "Le dimos una impronta distinta, más moderno, la idea era llevar, que la gente se sienta como en otra ciudad, como algo más moderno, más cómodo también, más grande, más luminoso".

La impronta ha sido exitosa, atrayendo tanto a locales como a turistas: "Tanto gente de acá como turistas entran y dicen ah, parece que estamos en Buenos Aires, así que bueno, bien contentas con eso".

La mudanza fue acompañada por la incorporación de una marca "súper importante" para la boutique: Ossira. Además, María Antonieta continúa trabajando con otras firmas reconocidas, buscando un público amplio y la inclusión en talles.

El stock incluye:

Marcas destacadas: Ossira, La Cofradía, Las Oreiro, Etam, Jacquemus.

Talles: La tienda ofrece un amplio rango que va desde el S hasta el XXL.

Yanina Bernales explicó que la oferta se centra en la indumentaria urbana y de vestir, con opciones para combinar y levantar outfits de día o de noche, pero sin enfocarse en la "gala a gala". Respecto a la gala, Zulma Moreyra aclaró que ese rubro se encuentra en el local Femme.

Uno de los fuertes de María Antonieta es la jeanería, ya que las clientas son leales a marcas específicas por el calce: "hay mucha jeanería de calces, viste que el jean es un tema de la mujer, cada uno tiene su jean, vienen a buscar la marca de, no sé, Ossira, la Cofradía, cada una viene ya con el calce que les gusta".

Además de la indumentaria, la boutique ofrece accesorios y calzado de cuero de la marca Chiarini, aunque este último se presenta como un agregado, siendo la ropa el foco principal.

El equipo de María Antonieta se mostró "súper contento" por la recepción de los clientes, quienes han elogiado el esfuerzo y la calidad del trabajo.

Zulma Moreyra destacó que la nueva ubicación en la 25 de Mayo brinda una "novedad" y una "impronta" diferente, ya que ahora tienen "mucho más movimiento" y la posibilidad de trabajar más con el turismo. Anteriormente, el local se ubicaba en Sarmiento, casi Rivadavia, lo que no ofrecía el mismo flujo de turistas: "no es lo mismo, no es el corazón de Esquel, viste, como que ya pasaba el turista a mirar con una bolsita de acá, de la 25".

Finalmente, Yanina Bernales concluyó que la meta de la remodelación fue "hacer como un cambio drástico y que se note que era otro local".



T.B