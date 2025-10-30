Trevelin: Inició la 84ª Semana de la Geografía con una emotiva ceremonia en Plaza Fontana

La "Ciudad del Molino" se convirtió en el punto de encuentro de la academia y la investigación geográfica al dar inicio a la 84ª Semana Nacional de la Geografía. La ceremonia de apertura se llevó a cabo en la emblemática Plaza Coronel Fontana con una convocatoria colmada de simbolismo y una destacada participación institucional.

El evento es el resultado de un esfuerzo conjunto y coordinado entre la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (GAEA), el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el Instituto Superior de Formación Docente N.º 804, y la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes.





La ceremonia de apertura fue presidida por el intendente local, Héctor Ingram, y el presidente de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, el Dr. Daniel Lipp. Ambos estuvieron acompañados por una nutrida comitiva de autoridades locales, provinciales y delegaciones académicas que viajaron desde diferentes puntos del país y también desde Chile.

El acto contó con la participación activa de representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y numerosos vecinos de Trevelin que se acercaron para presenciar el comienzo de esta cita académica.

Un momento central de la ceremonia fue la presentación e izamiento de las banderas de ceremonia, acompañados por la entonación y los acordes de la Banda “Malvinas Argentinas” del Regimiento de Exploración N.º 3 “Coraceros General Pacheco”.





En su discurso, el Dr. Daniel Lipp puso en valor la importancia de este tipo de encuentros, destacando "la relevancia de mantener espacios de intercambio que fortalezcan el pensamiento geográfico desde una mirada crítica y comprometida con el desarrollo sostenible de los territorios".

Por su parte, el intendente Héctor Ingram manifestó su orgullo por la elección de Trevelin como sede del encuentro nacional. El mandatario subrayó que el estudio geográfico va más allá de la descripción física, al señalar que “la geografía no solo estudia los espacios, sino también las relaciones humanas que los hacen posibles". Finalmente, Ingram concluyó que el encuentro es "un orgullo y una oportunidad para seguir aprendiendo a cuidar lo nuestro”.





