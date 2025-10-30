Lago Blanco destaca el trabajo con el Gobierno Provincial para "visibilizar a las comunidades"

La intendenta de Lago Blanco, Micaela Bilbao, habló sobre el trabajo conjunto que la localidad lleva adelante con el Gobierno Provincial, algo que permitió "visibilizar a las comunidades del interior de la provincia", según señaló este miércoles en diálogo con la prensa.

La jefa comunal de 29 años -la más joven de la provincia- destacó que a través de la propuesta de Despierta Chubut "ganamos en la localidad y estamos muy contentos con la respuesta de la gente”, con una participación del electorado que superó el 60 por ciento.

En tal sentido, remarcó que "la gente sigue acompañando a esta gestión y al Gobierno Provincial”, a partir de la presencia constante del Estado en las comunas rurales y pueblos.

Canales abiertos y diálogo constante

Por otra parte, Bilbao señaló que, a pesar de la distancia geográfica que separa a Lago Blanco de Rawson -aproximadamente 600 kilómetros-, se lleva adelante un trabajo coordinado con la Provincia, "lo cual permite implementar políticas públicas que mejoren la vida de los vecinos", expresó, agregando que "desde el Gobierno provinical siempre se mantienen los canales de comunicación y de apoyo hacia los habitantes de la localidad".

Al mismo tiempo, la intendenta puso en valor los proyectos que apuntan a fortalecer los servicios y el transporte a las localidades del interior, conectando a los pueblos.

Por último, Bilbao agradeció el trabajo conjunto con el Gobierno "que otorga la posibilidad de visibilizar a las comunidades del interior”.



T.B