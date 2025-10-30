Jueves con máxima de 16°C y ráfagas de viento de hasta 51 km/h en Esquel

El pronóstico para hoy, jueves 30 de octubre, en Esquel anticipa una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 7° de mínima y los 16° de máxima.



Los cielos estarán mayormente nubosos, variando entre parcialmente nublado y cubierto a lo largo del día.

El viento será un factor predominante, con ráfagas del Oeste que podrían alcanzar los 51 km/h especialmente durante la tarde. Se recomienda precaución.

El índice de radiación UV será Medio (FPS 3) a las 11:00 hs y Alto (FPS 6) a las 14:00 hs. No se esperan precipitaciones.



