13°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 30 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
30 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Jueves con máxima de 16°C y ráfagas de viento de hasta 51 km/h en Esquel

La jornada se presentará con nubosidad variable y un viento Noroeste/Oeste que se intensificará a lo largo del día, sin pronóstico de lluvias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pronóstico para hoy, jueves 30 de octubre, en Esquel anticipa una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 7° de mínima y los 16° de máxima.

Los cielos estarán mayormente nubosos, variando entre parcialmente nublado y cubierto a lo largo del día.

 

El viento será un factor predominante, con ráfagas del Oeste que podrían alcanzar los 51 km/h especialmente durante la tarde. Se recomienda precaución.

 

El índice de radiación UV será Medio (FPS 3) a las 11:00 hs y Alto (FPS 6) a las 14:00 hs. No se esperan precipitaciones. 

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Tala ilegal en Corcovado: el denunciado continúa pese a la denuncia penal
3
 Atención Esquel: mañana jueves habrá un corte de luz
4
 Condenan a un hombre por usar un cinturón para golpear a su hijo de 10 años en Esquel
5
 QEPD Benito Jaramillo
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -