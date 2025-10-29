20°
29 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Atención Esquel: mañana jueves habrá un corte de luz

Durante el mediodía de mañana, y por tareas de mantenimiento. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre informa que realizará un corte de Energía Eléctrica en la ciudad de Esquel.

 


El corte en el suministro eléctrico se realizará por mantenimiento de la sub-estación transformadora y poda preventiva en Media Tensión en zona urbana.

 

El día jueves 30 de octubre, se verá afectada la ciudad en los horarios de 12:30 a 14:00  hs

 

Desde calle Alberdi hasta calle 25 de Mayo entre Av. Alvear y Don Bosco.  

 


Desde calle 25 de mayo a calle Belgrano, entre Alsina y Don Bosco

 

