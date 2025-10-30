14°
Esquel, Argentina
Jueves 30 de Octubre de 2025
30 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Sigue el rastrillaje en las cercanías de Comodoro Rivadavia por la pareja perdida

Se continúan con las intensas tareas de rastrillaje en la zona donde fue hallada la camioneta en la que se transportaban. En las últimas horas se recorrieron otros 12 kilómetros en los cuales se observaron entre 30 a 40 sumideros.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, sigue con la búsqueda de Pedro Alberto Kreder y Juan Inés Morales, de 79 y 69 años respectivamente, que incluyen intensos rastrillajes terrestres con la participación de policías pertenecientes a distintas divisiones de la fuerza provincial. 

 

Las últimas tareas efectuadas contaron con la participación de 12 efectivos policiales y la intervención del personal de la División Búsqueda de Personas Comodoro Rivadavia, supervisado por el segundo jefe de Área, comisario inspector Pablo Lobos. Durante este operativo, que incluyó la utilización de un dron, se logró recorrer aproximadamente unos 12 kilómetros de terreno, partiendo desde el punto donde fue localizada la camioneta en la que la pareja se transportaba y avanzando en dirección noreste, abarcando sectores próximos a la Ruta Provincial N° 73 y la Ruta Provincial N° 1.  

 

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se destacó además que en el sector que se rastrilló, próximo a la ladera del cerro orientado al sector norte, en un radio de 100 metros se observó entre 30 a 40 sumideros, los cuales fueron fotografiados para la incorporación a la investigación.

 

Por su parte, el personal de la División Montada realizó rastrillaje a caballo, iniciando las tareas desde la estancia “La Máquina”, en dirección hacia las Rutas Provinciales N° 1 y 73, en cercanías del lugar donde fue encontrada la camioneta Toyota Hilux, en la que viajaban Kreder y Morales.

 

Los trabajos de búsqueda fueron coordinador por el subcomisario Patricio Fabián Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia.

 

