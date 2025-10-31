Chubut sin fueros

La provincia de Chubut aprobó por mayoría la reforma constitucional que elimina los fueros para los funcionarios públicos.

En el Referéndum el “Sí” obtuvo 201.228 sufragios, frente a 114.892 de votos que recibió el "No".

La medida fue impulsada por el gobernador Ignacio Torres y, tras el resultado del referéndum, entró en vigencia este viernes 31 de octubre.

De esta manera, Chubut se convierte en la primera provincia del país en eliminar los fueros por decisión directa de su ciudadanía.

R.G.