14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 31 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 politica Chubut
31 de Octubre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Chubut sin fueros

La medida se decidió por mayoría en la votación del domingo 26 de octubre a través del Referéndum por la eliminación de los fueros. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La provincia de Chubut aprobó por mayoría la reforma constitucional que elimina los fueros para los funcionarios públicos.

 

En el Referéndum el “Sí” obtuvo 201.228 sufragios, frente a 114.892 de votos que recibió el "No". 

 

La medida fue impulsada por el gobernador Ignacio Torres y, tras el resultado del referéndum, entró en vigencia este viernes 31 de octubre. 

 

De esta manera, Chubut se convierte en la primera provincia del país en eliminar los fueros por decisión directa de su ciudadanía. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Cuanto más te subestiman y te humillan, más Dios te exalta”
2
 Detuvieron a dos jóvenes por robar en feria barrial
3
 Tiene fecha el juicio por jurados del Homicidio de Colemil
4
 Suspenden la fecha del juicio en Corcovado por disputa de la personalidad de la víctima
5
 Vacunación y prevención de enfermedades crónicas en la Feria de Salud de Esquel
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -