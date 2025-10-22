Comienza la veda electoral: Qué actividades estarán prohibidas desde este viernes

Este viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana comenzará en todo el país la veda electoral, marcando el cierre oficial de la campaña y el inicio del período de restricciones establecido por la ley antes de los comicios del domingo.

La medida, que busca garantizar la reflexión ciudadana en la previa de la votación, regirá hasta las 21 hs del domingo 26 de octubre, una hora después del cierre de los comicios.

Qué no se puede hacer durante la veda electoral

De acuerdo con la normativa vigente, desde el inicio de la veda quedan prohibidas las siguientes actividades:

Actos públicos de campaña y toda actividad de proselitismo electoral , incluyendo la difusión de avisos publicitarios, el reparto de boletas y la apertura o funcionamiento de locales partidarios.

Posteos o publicaciones en redes sociales orientadas a promover el voto a favor de un candidato o espacio político.

Espectáculos públicos , tanto al aire libre como en espacios cerrados, así como fiestas teatrales, deportivas o reuniones que no estén vinculadas al acto electoral.

Portar armas de cualquier tipo.

Venta de bebidas alcohólicas , que quedará prohibida desde las 20 hs del sábado 25 hasta tres horas después del cierre de la elección .

Publicación o difusión de encuestas o sondeos preelectorales, desde el inicio de la veda hasta las 22 hs del domingo 26.

Cuándo termina la veda electoral

La veda finalizará una hora después del cierre de los comicios, momento a partir del cual se podrán retomar las actividades habituales, incluidos los festejos partidarios y la publicación de resultados.

O.P.