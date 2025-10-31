13°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 31 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
31 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Calles adoquinadas, lomos de burro y bulevares verdes: todo listo para recibir el verano en Esquel

Adoquinado en Antártida Argentina y lomos de burro en la Escuela Politécnica, entre los trabajos destacados por Juan Ripa. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Juan Ripa habló sobre las obras que se están llevando a cabo en la ciudad de Esquel. 

 

"Seguimos trabajando en el programa de bacheo que para nosotros es muy importante. Estamos haciendo la compactación y movimiento de suelos en calle Antártida Argentina, donde vamos a hacer una cuadra más de adoquines", comentó. 

 

Pero además: "Trabajando mucho en todo lo que es plantación en nuestros bulevares, para tener a nuestra ciudad lo más bella posible para la entrada del verano". 

 

Ripa comentó que también se trabaja en la colocación de lomos de burro a pedido de los vecinos y de la cooperadora de la Escuela Politécnica: “Seguiremos con un programa de construcción de lomos de burro que vamos trabajando en conjunto también con la Dirección de Tránsito. Es un pedido de la cooperadora y de los padres de la escuela, por eso lo pusimos en prioridad. El de la Escuela Politécnica era muy solicitado y en pocos días más va a estar terminado". 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 "Terror" al volante: hoy habrá una muestra de autos y motos con temática Halloween
2
 Tres años escondido en Chubut: detuvieron al sujeto mapuche que incendiaba casas en Mascardi
3
 Suspenden la fecha del juicio en Corcovado por disputa de la personalidad de la víctima
4
 Le dio una dosis de pastillas a su hija de 9 años y la dejó morir: el trágico final de Diana
5
 Vacunación y prevención de enfermedades crónicas en la Feria de Salud de Esquel
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 Sí a la eliminación de los fueros
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -