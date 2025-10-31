Calles adoquinadas, lomos de burro y bulevares verdes: todo listo para recibir el verano en Esquel

Juan Ripa habló sobre las obras que se están llevando a cabo en la ciudad de Esquel.

"Seguimos trabajando en el programa de bacheo que para nosotros es muy importante. Estamos haciendo la compactación y movimiento de suelos en calle Antártida Argentina, donde vamos a hacer una cuadra más de adoquines", comentó.

Pero además: "Trabajando mucho en todo lo que es plantación en nuestros bulevares, para tener a nuestra ciudad lo más bella posible para la entrada del verano".

Ripa comentó que también se trabaja en la colocación de lomos de burro a pedido de los vecinos y de la cooperadora de la Escuela Politécnica: “Seguiremos con un programa de construcción de lomos de burro que vamos trabajando en conjunto también con la Dirección de Tránsito. Es un pedido de la cooperadora y de los padres de la escuela, por eso lo pusimos en prioridad. El de la Escuela Politécnica era muy solicitado y en pocos días más va a estar terminado".

R.G.