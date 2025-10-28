Apagan fuego que afectó un mosquetal en un patio

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo, el aviso ingresó alrededor de las 18:30 horas, y de inmediato se realizó el toque de sirena para movilizar los móviles hacia el lugar.

Al arribar, los bomberos constataron fuego en un mosquetal, pero con baja propagación, lo que permitió la rápida extinción y enfriamiento de la zona. La Policía también estuvo presente durante el operativo.

Precauciones y seguridad

Desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo recordaron la importancia de no acercarse ni seguir a las unidades de emergencia durante los operativos. Esto pone en riesgo la integridad de los vecinos como la de los equipos de trabajo.

Ordenanzas municipales sobre quemas

El hecho también sirve para reforzar que las quemas están prohibidas fuera de temporada y que existen ordenanzas municipales vigentes N° 065/2020, N° 088/2021 y N° 03/2025 que regulan el uso del fuego.

O.P.