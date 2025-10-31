Puerto Madryn: cinco detenidas por el ataque a policías

La manifestación por el pedido de justicia de familiares de Elías, el niño de Puerto Madryn que falleció tras salir despedido del vehículo que conducía su padre (al volcar), dejó como saldo dos mujeres policías con quemaduras (una de ellas grave) por intervenir para apagar neumáticos que habían encendido frente a la casa del imputado. Las rociaron con líquido inflamable.

Se está a la espera sobre la audiencia de control de detención en los Tribunales. La imputación para cuatro de ellas es por “tentativa de homicidio” y la restante por “atentado y resistencia a la autoridad”.

Este jueves se detuvieron dos (una como presunta autora de rociar con el líquido a la mujer policía y la otra como partícipe necesaria).

Asimismo, este viernes a primera hora se comenzaron a realizar múltiples allanamientos, donde se detuvo otra mujer que también habría tenido participación, en tanto que por sus propios medios se entregaron otras dos: una en la Comisaría de la Mujer y la otra en la Cuarta.

