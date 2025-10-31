La agenda cultural y deportiva que tendrá Esquel este fin de semana

La ciudad de Esquel se prepara para vivir un fin de semana largo con una agenda cultural y deportiva excepcionalmente amplia y diversa. Desde el esperado Pre Cosquín 2025 hasta la Noche de los Museos, la actividad se complementa con importantes torneos y encuentros deportivos.

Cultura: Pre Cosquín, Teatro y la Noche de los Museos

Sonia Baliente, de la Subsecretaría de Cultura, destacó la vigencia de varias convocatorias, incluyendo la inscripción de espacios culturales independientes y, fundamentalmente, la inscripción al Pre Cosquín 2025.

El certamen de folclore se llevará a cabo el 21 y 22 de noviembre en la Administración Municipal de Esquel. Las inscripciones para todas las categorías de danza y música en folclore estarán abiertas hasta el 12 de noviembre.

Noche de los Museos y Actividades Complementarias

La actividad principal del fin de semana es la Noche de los Museos, que se realizará el sábado 1 de noviembre. Varias instituciones fueron convocadas, ofreciendo una diversidad de muestras y guías para visitar:

Paseo Ferroviario y Estación La Trochita

Casa Los Vascos

Museo de Culturas Originarias Patagónicas Nahuelpán

Centro Cultural Melipal (donde se inaugurará la muestra Umbral )

Regimiento de Caballería de Exploración General Pacheco (con su sala histórica)

Club Andino Esquel (con una muestra de fotos y elementos)

Museo Lituano Olgbrun

Asociación Galesa de Esquel (Capilla Seión)

Museo Histórico Municipal

Biblioteca Municipal y Archivo Histórico Municipal

Planetario con el Complejo Plaza del Cielo.

En el Museo Histórico Municipal, de 18:00 a 22:00 horas, habrá una actividad con coleccionistas de la ciudad y un DJ de vinilos, Samir Kerbage, compartiendo colecciones y música.

Otras actividades culturales incluyen:

Taller Voces de Esquel: Streaming en vivo en el Centro Cultural el viernes a las 19 horas.

Jardín Teatro Laboratorio Fest: Presentación de obras en el Auditorio Municipal. El viernes la obra Yo soy como la perdiz (Grupo Efectos Colaterales), el sábado Abrazo Fósil (Grupo Crisol Teatro de Costa Rica), y el domingo Con el corazón en la boca (Grupo Contragolpe de la Comarca Andina).

Memorias de la Tierra (Mosaicos): Comienza el sábado 1 con una jornada intensiva y culmina con una muestra el sábado 8 de noviembre.

Deportes: Patín, Newcom, Waterpolo y Montañita

Hernán Maciel detalló una "agenda deportiva bastante amplia" para el fin de semana largo.

Eventos Destacados

Patín: Continúa el Segundo Torneo Provincial de Patín en el Gimnasio Municipal desde el jueves hasta el domingo, con la participación de 300 atletas de toda la provincia.

Básquet: Torneo provincial hoy (viernes) a partir de las 21:30 horas en el Club San Martín, con el combinado de Independiente y el Club San Martín.

Waterpolo: Encuentro amistoso hoy a las 20:00 horas en la Pileta Municipal, con atletas de Trevelin, Bariloche y Esquel. La entrada es libre y gratuita.

Newcom: Capacitación mañana (sábado) en la Escuela 7722 a partir de las 8:00 horas, con un experto de Misiones.

Actividades del Sábado y Domingo

Fútbol: Liga de los Distritos de Fútbol de las Inferiores, mañana en el Estadio Municipal, con partidos entre Independiente y Fontana.

Futsal: Liga Panamericana de Futsal mañana a partir de las 12:00 horas en el Club San Martín, y el domingo a las 17:00 horas en el mismo club.

Mountain Bike: El evento "Buscando Semillero" de mountain bike infantil se realizará en el puente del ingreso a Esquel. La actividad es abierta a niños desde los dos años (patapata) hasta los 15 años.

Montañita: El evento de running de montaña se realizará el sábado (Kilómetro Vertical en el puesto de Vialidad, 14:00 hs) y el domingo (actividad del tren en la Laguna de la Sexta, 11:00 hs).

Rugby: Partido de primera división el sábado a las 15:00 horas en la cancha del Esquel Rugby Club, enfrentando al combinado local contra Huemules Rugby Club de Lago Puelo.

Ciclismo: Ciclismo de ruta el domingo en la Ruta 12, Cruce de Gualjaina, como parte de un torneo organizado por la asociación local.

Festejo de Halloween: Mañana a las 12:30 horas en el skatepark del Estadio Municipal, la Asociación de Skate invita a celebrar el día de Halloween con actividades para skate, monopatín y rollers.

T.B