Lunes 10 de Noviembre de 2025
10 de Noviembre de 2025
Buen comienzo de semana en Esquel: la temperatura llegará a los 23°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada templada para este lunes 10 de noviembre, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias durante el día.
Por Redacción Red43

Para este lunes 10 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada agradable en Esquel, con una temperatura máxima estimada de 23°C y una mínima que rondará los 9°C.

 

Durante la mañana y la tarde se espera nubosidad variable, con probabilidades de precipitaciones que se ubican entre el 10% y el 40%. Los vientos se mantendrán moderados, con velocidades que podrán oscilar entre 13 y 41 km/h, principalmente del sector oeste.

 

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 19°C y se prevé que la probabilidad de lluvias disminuya notablemente, ubicándose entre el 0% y el 10%, con una intensidad del viento más estable, entre 13 y 22 km/h.

 

 

R.G.

 

