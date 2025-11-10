Buen comienzo de semana en Esquel: la temperatura llegará a los 23°C

Para este lunes 10 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada agradable en Esquel, con una temperatura máxima estimada de 23°C y una mínima que rondará los 9°C.

Durante la mañana y la tarde se espera nubosidad variable, con probabilidades de precipitaciones que se ubican entre el 10% y el 40%. Los vientos se mantendrán moderados, con velocidades que podrán oscilar entre 13 y 41 km/h, principalmente del sector oeste.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 19°C y se prevé que la probabilidad de lluvias disminuya notablemente, ubicándose entre el 0% y el 10%, con una intensidad del viento más estable, entre 13 y 22 km/h.

R.G.