Tras casi dos semanas, Jones Huala suspendió su huelga de hambre

Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), decidió poner fin a la huelga de hambre que mantenía desde hacía casi dos semanas en la Unidad 6 de Rawson. La medida había sido iniciada en protesta por su traslado y en solidaridad con Juan Pablo Colhuan, otro referente mapuche recientemente detenido.

Ambos se encuentran alojados en el mismo penal y reclaman condiciones de detención acordes a su identidad cultural, además de la posibilidad de permanecer cerca de sus familias y comunidades.

Jones Huala había comenzado la medida luego de que el Ministerio de Seguridad rechazara un traslado previamente autorizado por la justicia federal.

No es la primera vez que el detenido recurre a una huelga de hambre: en otras detenciones también utilizó este tipo de protesta para reclamar el reconocimiento de derechos y denunciar lo que considera persecución política y cultural.

