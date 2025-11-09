22°
21° 15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 09 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Chubut
09 de Noviembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Tras casi dos semanas, Jones Huala suspendió su huelga de hambre

Jones Huala había iniciado la medida en protesta por su traslado y en apoyo a otro detenido. Continuará su reclamo por condiciones acordes a su identidad cultural.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), decidió poner fin a la huelga de hambre que mantenía desde hacía casi dos semanas en la Unidad 6 de Rawson. La medida había sido iniciada en protesta por su traslado y en solidaridad con Juan Pablo Colhuan, otro referente mapuche recientemente detenido.

 

Ambos se encuentran alojados en el mismo penal y reclaman condiciones de detención acordes a su identidad cultural, además de la posibilidad de permanecer cerca de sus familias y comunidades.

 

Jones Huala había comenzado la medida luego de que el Ministerio de Seguridad rechazara un traslado previamente autorizado por la justicia federal.

 

No es la primera vez que el detenido recurre a una huelga de hambre: en otras detenciones también utilizó este tipo de protesta para reclamar el reconocimiento de derechos y denunciar lo que considera persecución política y cultural.

 

 

R.G.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 "Hay que ser apasionado de lo que uno hace"
2
 Eva María Cretton QEPD
3
 Torres promulgó la enmienda constitucional votada por los chubutenses y fueron eliminados los fueros en Chubut
4
 Luque se reencontró con la militancia en Esquel y llamó a la unidad del peronismo
5
 Hoy se juegan las semifinales de la Divisional de Honor
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -