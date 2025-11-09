Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River

Boca se impuso 2-0 ante River en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura y logró el pase a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.

El equipo de Claudio Úbeda fue superior y marcó a través de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

River, dirigido por Marcelo Gallardo, mostró un bajo rendimiento y quedó en una posición incómoda.

Tanto en Trevelin como en Esquel, el triunfo xeneize se hizo sentir en las calles.

Los esquelenses concentraron en 25 de mayo y Rivadavia primero, y recorrieron las calles de la ciudad después, mostrando su alegría por este triunfo y la clasificación.

R.G.