Esquel, Argentina
Domingo 09 de Noviembre de 2025
09 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River

Con goles de Zeballos y Merentiel, el Xeneize venció 2-0 a River en la Bombonera y aseguró su clasificación a la Libertadores.
Boca se impuso 2-0 ante River en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura y logró el pase a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.

 

El equipo de Claudio Úbeda fue superior y marcó a través de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

 

River, dirigido por Marcelo Gallardo, mostró un bajo rendimiento y quedó en una posición incómoda.

 

Tanto en Trevelin como en Esquel, el triunfo xeneize se hizo sentir en las calles.

 

Los esquelenses concentraron en 25 de mayo y Rivadavia primero, y recorrieron las calles de la ciudad después, mostrando su alegría por este triunfo y la clasificación.  

 

 

 

