César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada

El Presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este miércoles una reunión de trabajo con los diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza y del PRO, en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. El objetivo fue coordinar la agenda legislativa de cara al nuevo período parlamentario.

En representación de Chubut, participaron el diputado nacional César Treffinger y la diputada nacional electa Maira Frías, ambos referentes de La Libertad Avanza, quienes acompañan y respaldan al gobierno nacional.

Del encuentro también formaron parte autoridades nacionales del espacio, junto a los principales referentes parlamentarios de ambas fuerzas políticas.

Durante la reunión se abordaron las principales prioridades legislativas del Gobierno Nacional. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la consolidación del espacio de gobierno y profundizar la cooperación parlamentaria entre La Libertad Avanza y el PRO, con miras a la próxima etapa legislativa y al impulso del programa de reformas propuesto por Milei.



“Desde Chubut reafirmamos nuestro compromiso con el cambio profundo que eligieron los argentinos y con acompañar al Presidente Milei en esta transformación histórica del país”, expresaron Treffinger y Frías tras la reunió