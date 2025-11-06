Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales

Cáritas Prelatura Esquel ha lanzado una campaña solidaria urgente para asistir a las más de 80 familias de zonas rurales cuya economía de subsistencia se encuentra en riesgo por el avance de la tucura (saltamontes).

Sonia Correa, de Cáritas Esquel, explicó que el fenómeno está arrasando con los alimentos destinados al ganado, lo que llevó a la institución a solicitar la ayuda de la comunidad para acompañar a los vecinos afectados.

Zonas Críticas y Impacto en la Economía Familiar

La campaña está dirigida a varias comunidades y parajes rurales, conocidas como "Zonas de meseta", que incluyen: Colonia Cushamen, Mina de Indio, El Tropezón, Ranquihuago, Costa New York Inc. y La Rinconada, entre otros.

La preocupación es máxima, ya que se trata de una economía de subsistencia. La pérdida de animales y cultivos afecta directamente la supervivencia familiar.

"No son grandes empresarios que tienen grandes cantidades de animales, sino a los animales es justo para sobrevivir una familia, vender un cuarderito a fin de año. Si comen estos bichitos el gusto, el sabor de la carne es distinto, lo mismo que las gallinas y todo eso, es distinto hasta el sabor del huevo".

La Lucha y las Donaciones

Correa advirtió que el avance "es fuerte y recién estamos empezando con los primeros calores". Los pobladores, reacios a usar contaminantes, luchan contra el avance del insecto realizando zanjas donde los animales caen y luego son ahogados o quemados.

Cáritas Esquel necesita la colaboración de la comunidad para comprar y trasladar alimentos para el ganado. La institución planea llevar el primer aporte a la zona el próximo jueves.

🙏 Necesitamos tu colaboración:

Se necesitan donaciones de alimento para los animales o dinero para su compra:

Pellets

Fardos de pasto

Alfalfa

Información para Donar:

Tipo de Donación Detalles Donaciones Físicas Acercar a la sede de Cáritas: Avenida Perón 247. También se coordinan búsquedas a través de redes sociales. Transferencia/Dinero Alias: CaritasEsquel23 Contacto Telefónico 2945 513772 (Para coordinar donaciones o consultas) [cite: 2945 513772]

"Cada aporte suma y hace una diferencia. Entre todos, construimos esperanza y cuidado comunitario".

F.P