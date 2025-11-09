Gualjaina: así actuó la Policía ante la denuncia de ocupación de un campo

Las cuatro personas que habían sido detenidas durante un operativo policial en un campo de la zona de Gualjaina recuperaron la libertad luego de la audiencia de control realizada en las últimas horas. Las aprehensiones se habían concretado tras la denuncia del administrador del establecimiento rural, quien informó el ingreso de personas ajenas al predio.

El procedimiento fue ordenado por el juez penal Ricardo Rolón, con intervención del fiscal Ismael Cerda, y permitió secuestrar elementos de interés para la investigación, además de un vehículo. La propiedad fue restituida al denunciante tras la intervención policial.

Si bien continúa la investigación por la denuncia de usurpación y la presunta sustracción de herramientas, la Justicia dispuso la libertad de los involucrados mientras se avanza en la recolección de pruebas y en las actuaciones judiciales correspondientes.

R.G.