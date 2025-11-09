Colisión en Av. Ameghino y Guido Spano dejó dos personas lesionadas

En la tarde de hoy, domingo 9 de noviembre, se produjo una colisión en la intersección de Avenida Ameghino y Guido Spano entre un Corsa Classic y una moto Motomel 110, resultando dos personas con lesiones.

En el lugar trabajan la policía científica, la comisaría segunda, personal de tránsito y del hospital, quienes atendieron a los heridos y los derivaron para su asistencia médica.

Actualmente se realizan los peritajes de rutina y se está llevando a cabo el control de alcoholemia al conductor del Corsa.

Se aguarda el parte oficial de la policía para conocer mayores detalles sobre el accidente y su evolución.

