Domingo 09 de Noviembre de 2025
09 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Colisión en Av. Ameghino y Guido Spano dejó dos personas lesionadas

Un Corsa Classic y una moto protagonizaron un accidente esta tarde de domingo en la ciudad de Esquel. Trabajan en el lugar policía científica, tránsito y personal del hospital. 
En la tarde de hoy, domingo 9 de noviembre, se produjo una colisión en la intersección de Avenida Ameghino y Guido Spano entre un Corsa Classic y una moto Motomel 110, resultando dos personas con lesiones.

 

En el lugar trabajan la policía científica, la comisaría segunda, personal de tránsito y del hospital, quienes atendieron a los heridos y los derivaron para su asistencia médica.

 

Actualmente se realizan los peritajes de rutina y se está llevando a cabo el control de alcoholemia al conductor del Corsa.

 

Se aguarda el parte oficial de la policía para conocer mayores detalles sobre el accidente y su evolución.

 

 

R.G.

 

