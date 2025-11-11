Histórico: Esquel será sede del primer Torneo Nacional de Fútbol Caminando

Esquel se prepara para ser protagonista de un hecho histórico: este jueves 13 de noviembre se realizará el primer torneo nacional de fútbol caminando, una disciplina inédita en Argentina que cuenta con la aprobación del Consejo Federal de la AFA y que tiene como sede piloto a la ciudad cordillerana.

La iniciativa surge de la mano de Marcelo, profesor y referente del deporte local, quien desde hace años trabaja con adultos mayores y hoy lidera este nuevo proyecto. “Estoy más que feliz porque de a poquito se van concretando los objetivos que trazamos. Este torneo es una prueba piloto que nos solicitó AFA y tendrá sede en Esquel”, explicó.

Actualmente, Marcelo coordina un grupo de alrededor de 60 adultos y adultos mayores que entrenan bajo la órbita de la Subsecretaría de Deportes en el gimnasio municipal. “Es interesante porque crece día a día y quien se acerca a la instalación ve en vivo que es así. Tenemos adultos de hasta 84 años participando, y eso es extraordinario”, destacó.

El fútbol caminando es una versión adaptada del fútbol tradicional, pensada para mayores de 50 años. “No hay roce físico, está totalmente prohibido. La pelota debe ir siempre al piso, y no se puede ingresar al área. Es un fútbol donde se disfruta, se comparte y se juega con resguardo”, detalló Marcelo, quien además subrayó que el formato será mixto, con participación de varones y mujeres.

El torneo llevará el nombre “Ciudad de Esquel” como una forma de homenaje a su lugar de origen. “Me tomé la licencia de ponerle ese nombre como agradecimiento a mi ciudad natal, porque este proyecto nació acá y desde aquí se expande a todo el país”, afirmó emocionado.

Por su parte, Víctor Tejada, representante de la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut, valoró la importancia de esta propuesta innovadora. “Cuando Marcelo se acercó con el proyecto, lo tratamos en el consejo directivo y lo elevamos al Consejo Federal. AFA lo revisó, le pareció interesante y finalmente fue aprobado. Es un hecho histórico para Esquel y para la liga”, expresó.

Tejada remarcó que la disciplina permitirá abrir nuevos espacios de inclusión y participación. “Nos pareció importante darle lugar al adulto mayor para que pueda practicar una disciplina deportiva dentro de un marco seguro y organizado. Esquel será la primera liga afiliada a AFA en la que se practique oficialmente el fútbol caminando”, subrayó.

El torneo se desarrollará en la cancha de futsal del gimnasio municipal, con equipos de 6 o 7 jugadores, priorizando el disfrute, la seguridad y la participación. Con esta primera experiencia, Esquel da un paso pionero en la promoción del deporte inclusivo y la actividad física para adultos mayores, consolidándose como la cuna del fútbol caminando en Argentina.