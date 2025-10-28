21° 10°
Comarca Andina, Argentina
Martes 28 de Octubre de 2025
28 de Octubre de 2025
Un hombre de Cholila sufrió graves quemaduras en un accidente y la familia pide ayuda para acompañarlo a Buenos Aires

La familia de Francisco Caballero se encuentra hospedada en Cáritas y necesita fondos para acompañar en la derivación médica.
En Cholila, Francisco Caballero sufrió graves quemaduras luego de un accidente domestico en su hogar.

 

El hecho ocurrió el 7 de octubre y desde entonces fue derivado al Hospital Zonal de Esquel: "Tiene quemaduras muy graves en gran parte de su cuerpo y además inhaló humo, lo que afectó seriamente sus pulmones. Actualmente está conectado a un tubo que lo ayuda a respirar, y su estado de salud es muy grave", explicó su hija en redes sociales, con el pedido de ayuda para solventar los gastos.

 

El paciente será derivado a Buenos Aires para recibir atención médica más especializada y aumentar sus posibilidades de recuperación.

 

En su comunicado a la comunidad, la familia explicó: "Somos de Cholila, y junto con mis hermanos estamos en Esquel acompañándolo, alojándonos en Cáritas, ya que no tenemos familiares aquí ni los recursos económicos para alquilar o cubrir todos los gastos que esta situación conlleva. Es un momento muy difícil para toda nuestra familia".

 

El pedido de ayuda, ya que la situación les está impidiendo trabajar y no saben cuanto va a durar: "Solidaridad a quienes puedan colaborar de alguna manera, ya sea con un aporte económico, alimentos, abrigo o simplemente compartiendo esta publicación para que más personas puedan conocer nuestra situación. Cada ayuda, por pequeña que sea, significa muchísimo para nosotros en este momento tan delicado"

 

Para quienes deseen colaborar: Alias: carolinacaballero2

 

La familia también agradece y pide "de corazón que se unan en una cadena de oración por la recuperación de mi papá, Francisco Caballero, para que Dios le dé fuerzas, alivie su dolor y lo ayude a salir adelante".

 

SL

 

