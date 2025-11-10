14°
Lunes 10 de Noviembre de 2025
10 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Homicidio Agravado por Arma: Jurado Popular juzgará el crimen de José Marcelo Colemil

El hecho ocurrió frente a la casa del imputado en Barrio Badén 1 de Esquel. La Fiscalía sostiene que Kevin Ledesma disparó dos o tres veces, impactando una bala en el cuello de la víctima.
Este lunes se realizó la audiencia de selección de los miembros del jurado que tendrá la responsabilidad de determinar si el imputado es o no culpable del homicidio de José Marcelo Colemil. La Fiscalía y el defensor particular, formularon preguntas a las personas sorteadas para determinar quiénes serían los más imparciales, respetando el orden en que salieron sorteados. Ocho hombres y ocho mujeres quedaron seleccionados, doce serán titulares y cuatro suplentes, respetando la paridad de género.

 

La Fiscalía procurará probar que el 18 de agosto de 2024 a las 00:30hs. aproximadamente, José Marcelo Colemil recibió el impacto de una bala que le produjo la muerte. Estaba en la vía pública, frente al domicilio del imputado en calle Costanera del Barrio Baden 1 de Esquel. La Fiscalía sostiene que el imputado, Kevin Ledesma, con un arma de fuego calibre 32 o 38, realizó 2 o 3 disparos, a Colemil. Solo uno impactó en su cuerpo, ingresando en el cuello y saliendo por el omóplato izquierdo. Las heridas produjeron un shock hipovolémico, causándole la muerte. El hecho fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

 

