El Club Don Bosco recibió un predio de dos hectáreas

Para los pocos socios y muchos simpatizantes es la mejor noticia que recibieron desde hace un tiempo hasta esta parte.

Haberse formado como club y tener la personería jurídica es como obtener una llave mágica que permite abrir distintas puertas que trasladan a los sueños.

Y esto esta pasando ahora con el Club Social Cultural y Deportivo Don Bosco, porque esa llave les permitió, a fines del mes pasado obtener (en comodato) un predio de dos hectáreas en la zona de Valle Chico.

Dos hectáreas, espacio ideal para construir los sueños. Dos hectáreas, espacio ideal para la contención de los niños, jóvenes y adultos.

Dos hectáreas. Espacio ideal para comer un asado, para confraternizar y, sobre todo, para aprender eso que llaman “sentido de pertenencia”.

El Concejo Deliberante de Esquel autorizo al Poder Ejecutivo que entregue en comodato por el lapso de seis años un predio de dos hectáreas para el desarrollo de sus actividades sociales, recreativas y, sobre todo, deportiva.

Logró un gol de arco a arco. La dirigencia de este club logró el mejor título, más que un resultado deportivo, más que una vuelta olímpica.

Al día de hoy tienen pocos socios, pero a través de este sueño, seguramente muchos se sumarán a la familia albiceleste.

Por ello, armaron una campaña de socios fundadores del predio. Porque el predio habrá que construirlo entre todos

“Hoy tenemos nuestro lugar y queremos dejar huella con los que aman al club de verdad”, señalaron desde las redes sociales

La idea, en lo inmediato es obtener “100 Socios Fundadores del Predio Don Bosco”, con un aporte de 10.000 pesos por mes, por el lapso de tres meses (noviembre, diciembre y enero).

Con el dinero recaudado, se pagará a un agrimensor para que realice la medición y el estacado del terreno.

Luego será el momento del cierre perimetral con caños tubbing. Armar un espacio de encuentro con fogón, mesas y bancos, más el nivelado del suelo y movimiento de máquinas.

“Tu nombre quedará como parte de quienes dieron el primer paso en este sueño incrustado en la placa que coloquemos en nuestro predio, como parte fundamental de los que dejaron su huella”

Don Bosco cuenta, actualmente con algunos socios activos entre jugadores y allegados quienes aportan una cuota mínima por mes y participan de sorteos y otros beneficios.

“También se vienen rifas, mate bingos y otras actividades para seguir sumando fondos y energía para este gran proyecto”.

“Sigamos construyendo juntos nuestra casa, con el corazón albiceleste, porque lo que alguna vez fue un sueño, hoy está cada vez más cerca de ser realidad.