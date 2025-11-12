16°
Chubut: piden a los usuarios actualizar la SUBE para conservar beneficios y descuentos

El trámite es gratuito y puede realizarse desde la app, terminales o colectivos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut informa a los usuarios del sistema SUBE que, según lo comunicado por el organismo nacional, es importante mantener actualizada la tarjeta física para asegurar que los descuentos locales y beneficios se apliquen correctamente al momento de viajar.

 

Desde SUBE indicaron que el trámite de actualización es sencillo y puede realizarse desde la aplicación SUBE, en las Terminales Automáticas o directamente en los colectivos que cuenten con el sistema “Atributo a Bordo”. En todos los casos, el procedimiento es rápido y gratuito, y permite garantizar que las tarifas diferenciales continúen activas en cada viaje.

 

A través de esta gestión, los usuarios podrán confirmar que su tarjeta se encuentra actualizada, evitando inconvenientes en la acreditación de beneficios o en el uso de los atributos locales del sistema de transporte público.

 

Cabe recordar que los beneficiarios de la Tarifa Social Federal, subsidio otorgado por el Estado Nacional para viajar con un 55% de descuento, no necesitan realizar esta actualización.

 

De esta manera, el Gobierno Provincial acompaña la difusión de la información oficial de SUBE, en línea con su compromiso de garantizar un sistema de transporte más eficiente, accesible y transparente para todos los chubutenses.

 

 

R.G.

 

