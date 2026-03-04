Nahuel Gallo tras su liberación: “Defendí mi bandera y mi institución”

Con la voz quebrada y la emoción a flor de piel, el cabo primero Nahuel Gallo reapareció públicamente en el Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional. Tras permanecer 14 meses privado de su libertad en Venezuela, el uniformado se mostró conmovido al pisar nuevamente suelo argentino, aunque advirtió que el proceso de sanación apenas comienza: “Estoy en el Centinela, que es mi casa. Pero mi mente sigue allá”.

Las huellas del Rodeo 1

Gallo evitó entrar en detalles escabrosos sobre el trato recibido en el centro de detención Rodeo 1, alegando que aún no se siente preparado para procesar lo vivido. "No puedo contar todavía las atrocidades que hicieron. Es un lugar de bastante tortura psicológica. Solamente con pensarlas se me titubea la boca", confesó ante la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno.

El gendarme relató que la incertidumbre fue su compañera constante hasta el último minuto de su estadía en territorio venezolano. "Hasta el último día fuimos ficha de cambio. En el Rodeo no te avisan qué va a pasar", señaló, subrayando que su hijo y su fortaleza mental fueron los motores que lo mantuvieron con vida durante el aislamiento, donde no tenía acceso a visitas ni llamadas.

Un pedido por los que quedaron atrás

A pesar de su libertad, Gallo fue enfático en que su misión no ha terminado. Hizo un llamado urgente a los organismos internacionales para que no olviden a los 24 ciudadanos extranjeros que todavía permanecen recluidos en el sistema penitenciario venezolano. "Esto no terminó. Yo sigo encerrado hasta que ellos no se liberen", sentenció, reafirmando su compromiso con quienes compartieron su padecimiento.

El rol de la AFA en la liberación

Un dato que sorprendió a la cúpula del Gobierno fue la logística de su regreso. El traslado de Gallo no fue una operación diplomática tradicional, sino que estuvo gestionado por autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quienes oficiaron como intermediarios.

El uniformado regresó al país en una aeronave de la empresa Baires Fly, vinculada a la logística habitual del titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. De hecho, fue el ente máximo del fútbol el primero en difundir la imagen del oficial excarcelado, marcando un giro inesperado en la resolución del conflicto.

Proceso de recuperación

Tras haber iniciado una huelga de hambre poco antes de su liberación, Gallo se encuentra bajo estricta observación médica en el Hospital Militar Central. Su esposa confirmó que el proceso será lento: "Nahuel está en recuperación. Durante 14 meses le negaron la salud deliberadamente. Ahora tiene que sanar paso a paso".

A pesar del debilitamiento físico, el gendarme cerró su discurso con un mensaje de reafirmación institucional: “He defendido siempre mi bandera. Canté mi himno nacional porque soy ciudadano argentino”.