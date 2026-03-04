La Finalíssima busca sede: Argentina y España evalúan opciones fuera de Qatar

La Finalíssima 2026 se encuentra en una situación crítica. Lo que originalmente estaba programado como el evento central del "Qatar Fútbol Festival" en el Estadio Lusail ha quedado en suspenso. La decisión de la federación qatarí de pausar todas sus competencias deportivas debido al conflicto bélico en la región activó de inmediato las gestiones entre la UEFA y la CONMEBOL.

Madrid o Buenos Aires: la pulseada por la localía

Ante la necesidad de garantizar la seguridad de los planteles y el público, la maquinaria dirigencial trabaja contra el reloj. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) puso a disposición el Estadio Santiago Bernabéu para que el cruce se mude a la capital española.

Sin embargo, las autoridades del fútbol argentino habrían manifestado sus reservas, contraofertando la posibilidad de recibir el partido en Argentina. El objetivo de la Albiceleste es despedirse de su público con un duelo de alto nivel antes del Mundial que comenzará el 11 de junio. Pese a este deseo, todavía no existe una propuesta formal para trasladar el evento a Sudamérica y el tiempo para las definiciones vence este jueves 5 de marzo.

¿Por qué se descartó Estados Unidos?

Si bien las ciudades de Miami y Nueva York parecían opciones naturales por la logística de cara a la Copa del Mundo, ambas quedaron fuera de consideración. En Florida, el Hard Rock Stadium estará ocupado por el torneo de tenis Miami Open. Además, la implicación política de Estados Unidos en la crisis de Medio Oriente llevó a los organizadores a evitar territorio norteamericano en este momento de sensibilidad geopolítica.

Londres: el "plan B" que toma fuerza

Con el Bernabéu bajo análisis y Marruecos descartado por diferencias políticas con la federación española, Londres aparece como la alternativa más sólida.

Aunque el estadio de Wembley no está disponible ese día por un amistoso entre Inglaterra y Uruguay, la capital inglesa cuenta con cuatro escenarios de élite listos para recibir un partido de esta magnitud: el Tottenham Hotspur Stadium, el Emirates Stadium del Arsenal, Stamford Bridge del Chelsea y el Estadio de Londres (West Ham).

Un ensayo clave en riesgo

Tanto Luis de la Fuente como Lionel Scaloni observan la situación con preocupación. El seleccionador español reconoció que se están buscando sedes alternativas para no perder el encuentro, mientras que para Argentina la cancelación representaría la pérdida de su último gran examen antes del debut mundialista. De no concretarse el duelo, ambas selecciones deberían buscar rivales de emergencia para la fecha FIFA de marzo a menos de cien días de la cita máxima.