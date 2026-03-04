10°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 04 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
04 de Marzo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Alcohol y violencia: llegó borracho a su casa y le pegó salvajemente a su mujer y sus hijos de 7 y 2 años

El sujeto, de 33 se presentó en su domicilio en completo estado de ebriedad y comenzó a castigarlos. La mujer pudo escapar y refugiarse en la casa de un vecino. Fue detenido y enfrenta graves cargos. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hombre de 33 años fue detenido por agredir a su ex pareja y a los dos hijos que tienen en común, de tan solo 7 y 2 añosLa denuncia fue radicada por la damnificada, una mujer de 29 años, en la Policía de Mainqué, en Neuquén.

 

La mujer relató que el agresor se presentó en el domicilio en estado de ebriedad, comenzó a insultarla, la tomó de los brazos y la tiró a la cama, propinándole golpes en la cara y el cuerpo, informaron fuentes policiales.

 

El ataque descripto fue desesperante, porque los niños intentaron intervenir para proteger a su mamá. Pero el borracho también agredió salvajemente a los niños.

 

En medio de la violenta escena la víctima logró escapar con sus hijos al domicilio de una vecina, desde donde fueron trasladados al hospital de Villa Regina. Todos recibieron atención médica, y el menor de 2 años permaneció en observación hasta el día siguiente.

 

La Fiscalía de turno dispuso la apertura de un legajo de investigación preliminar por el delito de “lesiones agravadas y la detención del agresor”. Además, la Jueza de Familia dictó una prohibición de acercamiento por 90 días hacia la denunciante y sus hijos.

 

Posteriormente, personal de la Subcomisaría 66° de Mainqué procedió a la detención del hombre, quien fue alojado en la Unidad 35º de Villa Regina a la espera de una definición judicial.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Cuándo depositan los haberes a jubilados y empleados públicos en actividad?
2
 Voraz incendio en El Hoyo: El fuego avanzó sobre una vivienda
3
 Conmoción en Puerto Madryn: Falleció un turista estadounidense a bordo de un crucero
4
 Capacitación en Esquel: Abren las inscripciones para talleres de poda de árboles
5
 Conflicto universitario: el jueves definen el plan de lucha en la UNPSJB
1
 Entrecerros y Etra Circo se entrecruzan en un espectáculo este sábado
2
 Condena de prisión efectiva por robo en El Maitén
3
 Reclamo en CORFO: trabajadores de la Regional Oeste exigen equidad salarial
4
 Difusión no consentida: el rastro digital que condena al agresor
5
 Gabriel Palatchi llega a la Comarca Andina con su Piano Tour Patagonia
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -