Alcohol y violencia: llegó borracho a su casa y le pegó salvajemente a su mujer y sus hijos de 7 y 2 años

Un hombre de 33 años fue detenido por agredir a su ex pareja y a los dos hijos que tienen en común, de tan solo 7 y 2 años. La denuncia fue radicada por la damnificada, una mujer de 29 años, en la Policía de Mainqué, en Neuquén.

La mujer relató que el agresor se presentó en el domicilio en estado de ebriedad, comenzó a insultarla, la tomó de los brazos y la tiró a la cama, propinándole golpes en la cara y el cuerpo, informaron fuentes policiales.

El ataque descripto fue desesperante, porque los niños intentaron intervenir para proteger a su mamá. Pero el borracho también agredió salvajemente a los niños.

En medio de la violenta escena la víctima logró escapar con sus hijos al domicilio de una vecina, desde donde fueron trasladados al hospital de Villa Regina. Todos recibieron atención médica, y el menor de 2 años permaneció en observación hasta el día siguiente.

La Fiscalía de turno dispuso la apertura de un legajo de investigación preliminar por el delito de “lesiones agravadas y la detención del agresor”. Además, la Jueza de Familia dictó una prohibición de acercamiento por 90 días hacia la denunciante y sus hijos.

Posteriormente, personal de la Subcomisaría 66° de Mainqué procedió a la detención del hombre, quien fue alojado en la Unidad 35º de Villa Regina a la espera de una definición judicial.