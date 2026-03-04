Están abiertas las inscripciones para participar del Torneo Abierto de Vóley Mixto

Nueva comisión directiva. Con aires renovados, mucho de gestión y con muchas ganas de trabajar. Esto es lo que ocurre con el vóley de la zona, más precisamente con la Asociación Civil Cordillerana de Vóley que tiene muchos proyectos para esta temporada 2026.

Y como para ir “calentando motores” durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo se llevará a cabo un gran Torneo Abierto de Vóley Mixto, torneo que se jugará en el Gimnasio Municipal de Esquel.

Equipos de la región compartirán dos jornadas a pleno, donde se promueve la integración, la igualdad y el espíritu deportivo.

La inscripción para participar de este torneo tendrá un valor de 100.000 pesos por equipo y los elencos interesados podrán anotarse hasta el 19 de marzo, a las 23.59 hs, según se informó.

Para mayor información, los equipos interesados podrán comunicarse al 2945 528149 y las inscripciones las podrán realizar a través del siguiente link: TORNEO DE VOLEY MIXTO

En lo que respecta a los premios, la Asociación entregará dinero en efectivo para los tres primeros de este certamen y se informó además que durante todo el torneo habrá servicio de cantina para que el público que asista pueda disfrutar de comidas y bebidas, acompañando cada partido en un ambiente cálido y festivo.