10°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 04 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
04 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

¿Cuándo depositan los haberes a jubilados y empleados públicos en actividad?

Provincia deposita el jueves 5 los haberes a jubilados y el viernes 6 a empleados públicos en actividad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Provincia deposita el jueves 5 los haberes a jubilados y el viernes 6 a empleados públicos en actividad

 

En los dos casos, los salarios estarán disponibles para el cobro al día siguiente del depósito. El Ministerio de Economía del Chubut informó que el cumplimiento del pago de sueldos correspondientes al mes de febrero demandará una erogación total de $151.202.000.000.

 

El Gobierno del Chubut informó que el próximo jueves 5 se realizará el depósito correspondiente a los haberes de febrero para el sector pasivo de la Administración Pública Provincial, contando con un día de exclusividad de atención al público. El viernes 6 se hará lo propio con los sueldos de los empleados públicos en actividad.

 

En el caso de los jubilados, se precisó que tendrán disponibles sus haberes el viernes 6 de marzo tanto por las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut como por la red de cajeros automáticos de la entidad crediticia provincial. En tanto, el sector activo podrá percibir su salario el sábado 7 a través de los cajeros automáticos.

 

Desde el Ministerio de Economía del Chubut se indicó además que la erogación presupuestaria destinada a cumplir con todos los compromisos salariales para este mes alcanza una cifra total de $151.202.000.000.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Cuándo depositan los haberes a jubilados y empleados públicos en actividad?
2
 Voraz incendio en El Hoyo: El fuego avanzó sobre una vivienda
3
 Conmoción en Puerto Madryn: Falleció un turista estadounidense a bordo de un crucero
4
 Capacitación en Esquel: Abren las inscripciones para talleres de poda de árboles
5
 Conflicto universitario: el jueves definen el plan de lucha en la UNPSJB
1
 Entrecerros y Etra Circo se entrecruzan en un espectáculo este sábado
2
 Condena de prisión efectiva por robo en El Maitén
3
 Reclamo en CORFO: trabajadores de la Regional Oeste exigen equidad salarial
4
 Difusión no consentida: el rastro digital que condena al agresor
5
 Gabriel Palatchi llega a la Comarca Andina con su Piano Tour Patagonia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -