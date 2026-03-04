Si no te quedás a dormir, tenés que pagar: la localidad que le cobrará entrada a los turistas

La decisión de una localidad de la provincia de Santa Cruz de comenzar a cobrarles a los turistas que vayan a pasar el día generó revuelo y polémica principalmente entre los operadores turísticos de la Patagonia argentina.

La disposición fue tomada por las autoridades de El Chaltén, uno de los destinos más visitados de Santa Cruz, considerada oficialmente además Capital Nacional del Trekking.

A partir de este martes 3 de marzo, quienes visiten la localidad deberán pagar una tasa “por servicios”. El pago de la “entrada” a El Chaltén será solo para quienes vayan a pasar el día, sin pernoctar.

Aunque la decisión de hacerla entrar en vigencia se tomó ahora, la nueva disposición se basa en la Ordenanza N° 253 Tarifaria Anual 2025, aprobada en noviembre de de 2024, incorporada al Código Fiscal de El Chaltén.

Anteriormente, la aplicación se frustró porque se pretendía que las agencias turísticas funcionaran como agente de retención, y no hubo acuerdo. “Les explicamos que, si el Municipio quería implementar el cobro, debía contar con el personal, los recursos y los medios digitales para hacerlo, además de detallar las contraprestaciones", señaló la presidenta de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo de El Calafate, Gisella Martínez. Ahora, el cobro lo realizará directamente la intendencia en los accesos a la localidad.

De acuerdo con lo establecido los turistas de paso deberán abonar aproximadamente 3.000 pesos por persona: el valor fue establecido en el equivalente a dos litros de nafta súper YPF, lo que actualmente representa $3.018.

Esta tasa incluye a quienes lleguen en excursiones, autos de alquiler o traslados particulares y no afecta a los que arriben en ómnibus de servicio regular, pero porque en el boleto está incluida la "tasa de Terminal".

Según lo que explicaron las autoridades de El Chaltén, el objetivo de este cobro es compensar el uso de servicios urbanos: baños públicos, limpieza y manejo de residuos, entre otros.

Aclararon, en ese sentido, que no se trata de un impuesto por tránsito o por visitar la ciudad, sino de un aporte por los recursos que consumen quienes no pernoctan en establecimientos locales.

Aunque en principio se había pensado en aplicar la tasa solo para excursiones “full day” organizadas por agencias, finalmente se amplió el alcance a todos los visitantes que no duerman en El Chaltén, independientemente del medio de transporte en el que lleguen.