Atacó a una inspectora de tránsito y le salió caro: 12 millones de multa y otros 5 para reparar una moto

Un adolescente de 17 años que había atacado a una inspectora de tránsito durante un procedimiento en la Isla 132 de Neuquén, deberá pagar una indemnización de 12 millones de pesos. También tendrá que hacerse cargo de la reparación de la moto, a la que produjo daños por otros cinco millones.

En sede judicial, las partes llegaron a un acuerdo para la suspensión del juicio a prueba. El joven deberá continuar sus estudios secundarios; no deberá circular en motos; tendrá que conservar el trabajo que tiene actualmente; y realizará un taller de control de la ira, todo por un plazo de un año. A esto se sumó un escueto pedido de disculpas a la inspectora.

Además, también en la audiencia, el fiscal puntualizó que el Tribunal Municipal de Faltas Nº2 de la ciudad de Neuquén, lo condenó al pago de una multa millonaria, y le impuso como pena accesoria la inhabilitación para conducir todo tipo de rodados por 24 meses y realizar un curso de educación vial.

El abogado querellante de la municipalidad Marcelo Inaudi, adelantó la comuna avanzará para que se ejecute el pago de la multa de 12 de millones de pesos, así como la reparación de la moto de la inspectora por un total de 5 millones de pesos, todo a cargo del acusado.

El hecho se produjo durante la madrugada del sábado 22 de marzo del año pasado. Alrededor de las 3.40, el joven provocó daños en el móvil que conducía la inspectora de tránsito de 39 años, y en el casco que utilizaba, además de lesionarla.

La víctima realizaba un operativo en la Isla 132 de Neuquén. En un momento, escuchó que un compañero solicitó ayuda, por lo que se acercó hacia la calle Ara San Juan. Al arribar, el acusado, con la intención de impedir que actuara, se acercó a ella y le dio dos patadas a la motocicleta que conducía, provocando su caída. Cuando estaba en el suelo la pateó, y allí la víctima se levantó para defenderse. El adolescente agarró el casco de la mujer y se lo arrojó e impactó en el suelo.

Como consecuencia, la víctima sufrió lesiones que la mantuvieron durante un mes incapacitada para realizar sus tareas habituales, y se registraron daños en su casco y en la moto que conducía, marca Honda, modelo Tornado de 250 c.c.