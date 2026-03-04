Sextorsión en Cholila: la Policía Federal desbarató una red delictiva que operaba desde un penal en Mendoza

Una investigación iniciada en noviembre de 2025 en la Comarca Andina permitió desmantelar una organización dedicada a las estafas virtuales. La División Unidad Operativa Federal (DUOF) Esquel de la Policía Federal Argentina llevó adelante los operativos que conectaron una denuncia en Chubut con una celda en la provincia de Mendoza.

Crónica de un engaño millonario

El caso comenzó cuando un hombre residente en Cholila fue contactado a través de Facebook por un perfil bajo el nombre de “Carla”. Tras migrar la conversación a WhatsApp e intercambiar imágenes, la supuesta mujer afirmó ser menor de edad y cortó el contacto abruptamente.

Días después, se activó la fase extorsiva: un hombre, fingiendo ser el padre de la joven, comenzó a exigir dinero bajo amenazas de denuncia, alegando que la menor había intentado suicidarse. La presión escaló cuando supuestos abogados y un falso fiscal enviaron documentación apócrifa, incluyendo un acta de defunción y un amparo por “ciberacoso”, asegurando que la joven finalmente se había quitado la vida.

Ante el temor y las constantes intimidaciones, la víctima realizó sucesivas transferencias bancarias que, en total, alcanzaron los 2 millones de pesos.

Ruta del dinero y operativos

La fiscalía de Lago Puelo, a cargo del Dr. Carlos Díaz Mayer, junto a los investigadores federales, logró reconstruir la trazabilidad de los fondos. El rastro llevó directamente a allegados de un interno alojado en el Complejo Penitenciario Almafuerte, en Luján de Cuyo, quien habría organizado la maniobra desde su celda. También se identificaron colaboradores externos que operaban desde una vivienda en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz.

Con el apoyo de la DUOF Mendoza, se concretaron los allanamientos donde se secuestraron:

Teléfonos celulares.

Soportes informáticos y dispositivos de almacenamiento.

Justicia y prevención

Los elementos incautados serán peritados para determinar el alcance de la organización y si existen otros damnificados bajo esta misma modalidad. Desde la fuerza destacaron que estos operativos forman parte de las políticas del Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir el delito complejo y las estafas virtuales que afectan la integridad y el patrimonio de los ciudadanos.