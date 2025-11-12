Cordones cuneta: la Municipalidad llama a licitación para trece nuevas cuadras

La Municipalidad de Esquel anunció la apertura del llamado a licitación pública para la ejecución de trece nuevas cuadras de cordones cuneta en distintos sectores de la ciudad. Esta iniciativa forma parte del plan municipal que proyecta la realización de treinta cuadras anuales, con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos.

El intendente Matías Taccetta destacó la importancia de continuar con este tipo de obras y valoró el esfuerzo sostenido del municipio para mantener un ritmo constante de inversión pública. “Desde el inicio de la gestión priorizamos devolver con obras los impuestos que pagan los vecinos. Ya se adoquinaron más de 20 cuadras y se hicieron alrededor de 30 cuadras de cordón cuneta. Somos la ciudad con más obras en la provincia del Chubut, pese al desfavorable contexto económico”, afirmó el mandatario.

El plan prevé trabajos en diferentes sectores de Esquel, entre ellos Dante Brozzi desde 9 de Julio hasta Ameghino, Fleming entre Alvear y Ameghino, Brun entre Alsina y Alvear, y Darwin desde Don Bosco hasta Alvear.

Durante los últimos dos años, la gestión municipal ejecutó un importante programa de infraestructura urbana, con la construcción de cordones cuneta en barrios como Buenos Aires, Belgrano y Luque, además de numerosas cuadras en distintos puntos de la ciudad.

La apertura de la licitación pública se realizará el 10 de diciembre a las 10 horas en la Oficina de Intendencia. Pasada esa hora no se recibirán más ofertas y las presentadas fuera de término serán rechazadas.