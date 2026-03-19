El Cirque XXI 360 debuta en Esquel: Un show para toda la familia

El Cirque XXI 360 ya está instalado en Esquel y sus artistas están listos para reencontrarse con el público local. Con un equipo que combina la experiencia de familias de tradición circense con nuevos talentos que cumplen su sueño sobre el escenario, el show promete ser el gran plan para este fin de semana.

Bajo la gran carpa, los asistentes podrán disfrutar de un despliegue de destrezas que desafían los límites:

El impresionante Globo de la Muerte.

Acróbatas y trapecistas en vuelos de alto riesgo.

Equilibristas que escalan torres de sillas a 4 metros de altura.

Magos, contorsionistas y bailarines con una puesta en escena moderna.

El infaltable humor de los payasos para los más chicos.

Para que nadie se quede afuera, el circo cuenta con una sala totalmente climatizada, ideal para combatir el frío de la cordillera. Además, desde el staff recordaron que las funciones no se suspenden por lluvia, asegurando que el espectáculo continúe en cualquier condición climática.

El ciclo de presentaciones será breve, por lo que se recomienda adquirir las entradas con anticipación:

Viernes (Estreno): 21:00 hs.

Sábado y Domingo: Doble función a las 18:00 y 21:00 hs.

Lunes (Despedida definitiva): 21:00 hs.

¿Cómo conseguir entradas? La boletería del circo está abierta de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 22:00 hs. También se pueden comprar de forma anticipada a través de la web oficial de Cirque XXI 360, donde hay promociones exclusivas disponibles.









M.G

