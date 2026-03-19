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19 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

La Pampa: Hallaron restos de un titanosaurio en 25 de Mayo

Un equipo de expertos del Museo Provincial de Historia Natural descubrió los restos de un dinosaurio herbívoro de grandes dimensiones en la zona de Colonia Chica. Se trata de un un saurópodo que vivió hace 70 millones de años.
Por Redacción Red43

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En un hallazgo que posiciona a la provincia como un punto clave para la paleontología nacional, investigadores detectaron piezas de un titanosaurio en plena zona petrolera, cerca del Mirador de los Guanacos. El descubrimiento se produjo mientras el equipo removía sedimentos en un área que ya había sido marcada como "de alto potencial" durante exploraciones realizadas en 2025.

 

El paleontólogo Juan Porfiri precisó que los restos pertenecen a un saurópodo, un tipo de dinosaurio herbívoro caracterizado por su cuello y cola extremadamente largos. Hasta el momento, el equipo de siete especialistas ha logrado rescatar:

 

Costillas y restos de las extremidades (patas).

 

Sedimentos asociados que permiten datar el hallazgo en unos 70 millones de años.

 

Las primeras estimaciones son sorprendentes: el animal habría tenido una altura de entre 15 y 20 metros y un peso oscilante entre las 8 y 12 toneladas.

 

El director del museo, Daniel Pincén, destacó que las tareas se realizan bajo la Ley Provincial de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. "Esta zona la habíamos prospectado el año pasado. Es un lugar inhóspito pero con una riqueza enorme", señaló.

 

Los trabajos continuarán en el lugar con el apoyo de la Universidad Nacional del Comahue y del Gobierno de La Pampa. Una vez finalizada la extracción, las piezas serán trasladadas a los laboratorios del museo para determinar con precisión científica las características de este gigante pampeano.




M.G

 

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