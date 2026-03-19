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19 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Abren las inscripciones para un Curso de Conductor Náutico avalado por la UNPSJB

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB abre las inscripciones para un Curso de Conductor Náutico del 6 al 11 de abril. La formación incluye teoría, práctica y material, y prepara para el examen. Cupos limitados.
Por Redacción Red43

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En el marco de su 20° aniversario, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB lanzó una nueva propuesta de formación abierta a la comunidad: el Curso de Conductor Náutico. Esta iniciativa cuenta con el aval académico de la facultad y está diseñada para brindar las herramientas y conocimientos necesarios para la conducción segura de embarcaciones.

 

El programa se desarrollará del 6 al 11 de abril y contempla los siguientes ejes:

 

Formación Integral: Incluye clases teóricas y prácticas para una comprensión completa de la navegación.

 

Material Incluido: Los asistentes recibirán el material de estudio necesario para el curso.

 

Preparación para Examen: El curso está enfocado en preparar a los participantes para el examen correspondiente.

 

El curso permitirá a los egresados obtener los conocimientos para navegar embarcaciones de hasta 10 metros de eslora y 150 HP. Esta habilitación es fundamental para quienes deseen realizar actividades náuticas de manera responsable y segura.

 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de abril. Desde la organización destacaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados realizar su inscripción a la brevedad.

 

Para obtener más información sobre costos, requisitos e inscripciones, los interesados deben contactarse al siguiente número: 221 675 8333.

 

Esta propuesta de la UNPSJB representa una oportunidad para acceder a formación académica de calidad en un área de creciente interés, respaldada por la trayectoria de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

 

 

 




M.G 

 

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