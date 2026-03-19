Abren las inscripciones para un Curso de Conductor Náutico avalado por la UNPSJB

En el marco de su 20° aniversario, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB lanzó una nueva propuesta de formación abierta a la comunidad: el Curso de Conductor Náutico. Esta iniciativa cuenta con el aval académico de la facultad y está diseñada para brindar las herramientas y conocimientos necesarios para la conducción segura de embarcaciones.

El programa se desarrollará del 6 al 11 de abril y contempla los siguientes ejes:

Formación Integral: Incluye clases teóricas y prácticas para una comprensión completa de la navegación.

Material Incluido: Los asistentes recibirán el material de estudio necesario para el curso.

Preparación para Examen: El curso está enfocado en preparar a los participantes para el examen correspondiente.

El curso permitirá a los egresados obtener los conocimientos para navegar embarcaciones de hasta 10 metros de eslora y 150 HP. Esta habilitación es fundamental para quienes deseen realizar actividades náuticas de manera responsable y segura.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de abril. Desde la organización destacaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados realizar su inscripción a la brevedad.

Para obtener más información sobre costos, requisitos e inscripciones, los interesados deben contactarse al siguiente número: 221 675 8333.

Esta propuesta de la UNPSJB representa una oportunidad para acceder a formación académica de calidad en un área de creciente interés, respaldada por la trayectoria de la Facultad de Ciencias Jurídicas.











M.G