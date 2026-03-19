Juicio en Esquel: El jurado ya delibera si Rojas es culpable por el crimen de Gutiérrez

El juicio por la muerte de Oscar "el Mono" Gutiérrez (45), ocurrido en septiembre de 2024, entró en su etapa de definición. Luego de varias jornadas de testimonios, el fiscal Fidel González y el procurador Ismael Cerda solicitaron que se declare la culpabilidad de Rojas (21), sosteniendo que no hubo una pelea de igual a igual, sino una ejecución.

El escenario de la tragedia

Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre de 2024 en una vivienda de Corcovado. Según los testimonios de Anabela Caneo y Luciano Jaramillo, lo que comenzó como una reunión de conocidos terminó en un desenlace fatal cuando Emanuel Rojas (21) cambió el clima de la noche.

De acuerdo con la acusación, Rojas —quien estaba prácticamente sobrio con 0.11 g/l de alcohol— comenzó a interpelar a Gutiérrez y a Jaramillo preguntando reiteradamente qué problemas tenían con él. A pesar de los intentos de los presentes por calmarlo, Rojas apagó la música, se sentó frente a ellos de forma desafiante y finalmente provocó la pelea física.

Las pruebas que complican al acusado

La Fiscalía basó su pedido de culpabilidad en tres pilares científicos y testimoniales:

Desigualdad absoluta: Mientras Rojas estaba lúcido, la víctima, Oscar Gutiérrez, tenía 1.99 g/l de alcohol en sangre, lo que anulaba sus reflejos y capacidad de defensa.

La saña del ataque: El médico forense Vanegas confirmó que Gutiérrez recibió 10 estocadas (8 impactos en el cuerpo y 2 en su vestimenta). La herida número 3 fue la mortal: atravesó el pulmón y llegó directamente al corazón.

Conducta posterior: Testigos relataron que, tras el ataque, Rojas salió de la casa pero volvió a entrar para pisarle el pecho a Gutiérrez mientras este agonizaba en el suelo.

La defensa y el descargo del imputado

La defensa técnica de Rojas intentó instalar la figura de la legítima defensa, argumentando que el joven fue víctima de una golpiza que puso en riesgo su vida. Sin embargo, los peritajes médicos realizados tras la detención solo constataron lesiones leves, lo que para la querella y la fiscalía desmorona la tesis de una agresión grave previa.

Antes de la deliberación, Rojas hizo uso de la palabra: "Pónganse en mi lugar, ¿qué hubieran hecho?", fue su breve y directa apelación a la sensibilidad de los ciudadanos que integran el jurado.

Los tres caminos del jurado

Los vecinos de la zona ahora deben elegir entre tres opciones legales para su veredicto:

Homicidio Simple: Aceptar que Rojas provocó y ejecutó el ataque con intención de matar. Exceso en la legítima defensa: Considerar que comenzó defendiéndose pero que el uso de un cuchillo de 25 cm y la cantidad de puñaladas fue desproporcionado. No culpabilidad: Creer la versión de la defensa sobre una legítima defensa plena por miedo a morir.

Se espera que el veredicto se conozca en las próximas horas, una vez que el jurado logre la unanimidad necesaria.







M.G