Miércoles 12 de Noviembre de 2025
12 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 realiza sus maniobras finales de comprobación

Las subunidades militares están probando en terreno la efectividad de sus sistemas instruidos durante todo el año. El despliegue incluye vehículos a rueda y blindados, con miras a evaluar la preparación para la Defensa Nacional.
El Regimiento Caballería Exploración 3 ha iniciado sus maniobras finales del año, un ejercicio de gran envergadura que implica el despliegue de todo su material rodante y personal en varias localidades de la Comarca Andina. El objetivo principal de estos ejercicios es la comprobación fehaciente de los sistemas y la preparación de la Defensa Nacional.

 

El Teniente Coronel Marcelo Javier Lagraña, Jefe del Regimiento Caballería Exploración 3, informó que todo el material rodante del Regimiento 3 se está movilizando hacia las zonas de El Corcovado, Parque Nacional Los Alerces, Trevelin, Aldea Escolar y Esquel.

 

Estas maniobras buscan "integrar todos los sistemas que se han preparado y se han instruido durante todo el año". De esta manera, se puede obtener "una comprobación fehaciente de cómo están funcionando todas las subunidades para la preparación de la Defensa Nacional".

 

Las ejercitaciones comenzaron oficialmente el día de ayer, 11 de noviembre, con el transporte de los tanques del Regimiento.

 

El despliegue continuó el día de hoy, 12 de noviembre, con el resto de las unidades y el material rodante. Este incluye una variedad de vehículos como Jeep, Mercedes-Benz 230G, motos y toda la logística necesaria para el ejercicio.

 

Se espera que las maniobras concluyan este sábado 15 de noviembre, momento en el que el Regimiento comenzará su repliegue hacia la guarnición militar.



T.B

 

