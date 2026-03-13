Brindan un taller de acompañamiento en música popular

El IESA N°818 propone el día de hoy un talle especial destinado a guitarristas y pianistas, hoy sábado de 16 a 19 horas.
Dictado por el guitarrista, compositor y productor argentino, Sebastián Esposito, destacado en el ámbito del folklore, tango y música popular.
Herramientas y conceptos a desarrollar:
* Sentido binario, ternario, polirritmia
* Marcato y conducción de bajos: carácter, conducción armónica y apoyo rítmico.
* Golpes en la caja de la guitarra y técnicas percutivas (para piano: golpes en caja del
piano, staccato rítmico, percusión sobre el instrumento).
* Importancia y uso de los armónicos.
* Arpegio, rasgueo, trémolo y otras técnicas en función de acompañamiento rítmico y
texturas tímbricas.
* Técnica de muteado para claridad rítmica.
* Contracanto, color armónico, ostinato y rearmonización para enriquecer
acompañamientos.
* Entrelazado de fuentes estilísticas. (Ritmos y sonoridades provenientes de: Tango,Vals,
Milonga, Folklore Argentino, Flamenco, Jazz, Bossa, Samba)
* Improvisación, creatividad y libertad
* El Silencio
* Escucha Activa
Las inscripciones se realizan al teléfono +54 9 2944263004
Coordina La Casa del Piano.
