Miércoles 12 de Noviembre de 2025
12 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Gran incendio en pleno centro de Esquel

Pasada la medianoche, un incendio se desató en Avenida Alvear entre Roca y 25 de Mayo. Aún no hay información sobre lesionados ni daños materiales. 
Pasada la medianoche, la sirena de los Bomberos Voluntarios alertó a los vecinos de Esquel sobre un incendio en pleno centro de la ciudad. El siniestro sucedió sobre la Avenida Alvear, entre las calles 25 de Mayo y Roca.

 

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Esquel para controlar las llamas, mientras que efectivos de la Policía del Chubut y de la Cooperativa 16 de Octubre colaboraron en las tareas de emergencia.

 

Por el momento, no hay datos oficiales sobre posibles lesionados o daños en el inmueble afectado. Se espera un parte oficial de las autoridades en las próximas horas.

 

 

R.G.

 

