Gran incendio en pleno centro de Esquel

Pasada la medianoche, la sirena de los Bomberos Voluntarios alertó a los vecinos de Esquel sobre un incendio en pleno centro de la ciudad. El siniestro sucedió sobre la Avenida Alvear, entre las calles 25 de Mayo y Roca.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Esquel para controlar las llamas, mientras que efectivos de la Policía del Chubut y de la Cooperativa 16 de Octubre colaboraron en las tareas de emergencia.

Por el momento, no hay datos oficiales sobre posibles lesionados o daños en el inmueble afectado. Se espera un parte oficial de las autoridades en las próximas horas.

