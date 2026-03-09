Megaoperativo en Comodoro: caen dos implicados en tentativa de homicidio y ataques armados

El Gobierno del Chubut, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad y Justicia, ejecutó una serie de operativos estratégicos en Comodoro Rivadavia que culminaron con resultados positivos para la seguridad pública. Las acciones fueron desarrolladas por la División Policial de Investigaciones en respuesta a dos causas judiciales críticas que involucran delitos de extrema gravedad, tales como lesiones, amenazas agravadas por el uso de armas y una tentativa de homicidio que se encontraba bajo estricto seguimiento.

En el marco de la primera investigación, el personal policial dio cumplimiento a tres órdenes de allanamiento validadas por la justicia penal local. Durante las irrupciones, los efectivos lograron el secuestro de un arma de fuego provista de un cargador con trece municiones, además de incautar cargadores adicionales de calibre nueve milímetros en una vivienda lindera. Estas tareas permitieron identificar fehacientemente a los ocupantes de las propiedades intervenidas y recolectar evidencia física esencial para el avance del proceso judicial.

De forma simultánea, las fuerzas de seguridad centraron sus esfuerzos en la Zona de Quintas II para avanzar sobre una causa de tentativa de homicidio. En este sector se llevaron a cabo dos registros domiciliarios donde se incautaron prendas de vestir que guardan relación directa con el hecho investigado, junto con teléfonos celulares y cartuchería. El procedimiento alcanzó su punto máximo con la detención de dos hombres, quienes fueron trasladados a la dependencia policial para quedar a disposición de la audiencia de control correspondiente.

Esta intervención oficial reafirma la política de seguridad provincial orientada a reducir los índices de violencia urbana mediante el retiro de armamento ilegal de las calles. Desde la cartera de Seguridad resaltaron que la coordinación entre el Ministerio y la fuerza policial es fundamental para esclarecer ataques violentos y garantizar que los responsables de alterar la paz social rindan cuentas ante los tribunales competentes.

E.B.W.