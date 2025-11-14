La citó en un descampado para darle plata para su hijo, le disparó por la espalda y la mató

Romina Sánchez tenía 25 años y tres hijos. El sábado pasado, fue citada a un descampado de la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez –donde hay una cancha de fútbol– por su ex pareja Damián Ezequiel Paiz (33), quien debía darle dinero por la manutención del hijo en común que tienen. Sin embargo, el hombre, al llegar, le disparó por la espalda y luego remató a la mujer, quien ya había caído al piso, de un tiro en la cabeza.

Paiz, también apodado “Mugre”, fue imputado en la mañana de este jueves por el fiscal Alejandro Ferlazzo, quien ponderó que el 9 de octubre pasado el hombre había sido imputado por otra fiscal por lesiones leves y amenazas en contexto de violencia de género. Casualmente, era por una denuncia que había radicado Romina Sánchez en diciembre del año pasado. La jueza de aquella audiencia, Paula Álvarez, resolvió hacer lugar a la calificación legal y dictó medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que el agresor volvió a la calle, pero con una restricción de acercamiento.

El sábado pasado, según explicó Ferlazzo, “Mugre” citó a Romina en San Martín y Bordabehere, de Villa Gobernador Gálvez, para darle un dinero para la manutención del bebé de 2 años que tienen en común.

La mujer estaba acompañada por su actual novio y otras dos personas. A pesar de ello, Paiz se acercó, sacó un revólver calibre 38 y le dio un tiro en el omóplato izquierdo, que provocó la caída al piso de Sánchez. En ese momento, el atacante realizó otro disparo, que impactó en el cráneo de la víctima.

“La ejecutó a corta distancia con dos disparos. El primero impactó en la espalda y el segundo en el cráneo. Es una muerte en un contexto de violencia de género. Fue al lugar con un arma y, sin mediar palabra, le dio disparos con la intención de matarla”, indicó el fiscal en conferencia de prensa.

Damián Ezequiel Paiz, después de matar a su ex pareja, corrió y se subió a una moto azul que lo aguardaba a los pocos metros. Quien manejaba era su hermano Alejandro Paiz, quien se sospecha que le dio el revólver para perpetrar el femicidio.

Damián y Alejandro huyeron y fueron perseguidos por la Policía hasta una casa ubicada en barrio Las Flores, que es donde vive otro de sus hermanos, Roberto Paiz, con su pareja, Micaela Cardozo.

En ese domicilio fueron aprehendidos los hermanos Alejandro y Roberto Paiz y Micaela Cardozo. En tanto, el presunto femicida logró escapar, al menos por unas horas, ya que luego cayó en un procedimiento realizado en Fraga al 100, en la zona noroeste de la ciudad.

Damián Ezequiel Paiz fue imputado por la presunta autoría del femicidio. Su hermano Alejandro, por una participación secundaria en el crimen y por tenencia ilegítima de arma de fuego. En tanto, Roberto Paiz y su pareja, Micaela Cardozo, fueron acusados por resistencia a la autoridad y encubrimiento.