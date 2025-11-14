21°
23° 16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 14 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelPatagoniaChubutViviendatrabajoEconomía
14 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"En Chubut estamos fortaleciendo la seguridad jurídica para dinamizar el acceso a la vivienda"

Torres destacó la implementación del sistema de hipotecas divisibles para el acceso a la vivienda en la provincia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, valoró los avances concretados en la provincia para la modernización del marco legal e inmobiliario con la implementación del sistema de hipotecas divisibles, una herramienta que busca fomentar la inversión, el crédito y el desarrollo de nuevos emprendimientos inmobiliarios en todo el territorio.

 

"En Chubut estamos fortaleciendo la seguridad jurídica para dinamizar el acceso a la vivienda", indicó el Gobernador al referirse al trabajo que se viene haciendo desde el Gobierno del Chubut para la puesta en marcha de esta medida que se instrumenta a través de una resolución provincial dictada en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1017/2024 y de la reciente modificación de la Ley III N° 18 mediante la Ley III N° 57, que permite la divisibilidad convencional de la hipoteca y del crédito asegurado.

 

Con esta normativa, la Provincia del Chubut establece un marco operativo claro y seguro para su aplicación, que integra la actuación registral y catastral, y habilita la anotación de boletos de compraventa para resguardar los derechos de los adquirentes de inmuebles futuros.

 

"El objetivo es fortalecer la seguridad jurídica y dinamizar el mercado inmobiliario, generando nuevas oportunidades de acceso al crédito" dijo el gobernador Torres y remarcó que la medida es beneficiosa "tanto para los denominados desarrolladores como para familias que buscan concretar el sueño de la vivienda propia".

 

En esa línea resaltó que "Chubut es una de las provincias del país que está avanzando firmemente en una modernización legal para fomentar el crédito y el desarrollo de nuevos emprendimientos".

 

Más oportunidades para invertir y acceder a la vivienda propia

 

Las hipotecas divisibles son una herramienta que facilita la construcción y compra de viviendas. Permiten que un mismo crédito o hipoteca general, otorgado para un desarrollo inmobiliario, pueda dividirse en partes más pequeñas, asociadas a cada vivienda o lote del proyecto.

 

Así, cada familia o comprador puede acceder a su propio crédito, sin depender del financiamiento completo del emprendimiento.

 

Para quienes invierten o desarrollan, esto representa más flexibilidad y dinamismo, ya que pueden vender las unidades a medida que se construyen y avanzar con nuevos proyectos.

 

Y para quienes compran, significa más seguridad y transparencia, porque el crédito y la hipoteca quedan vinculados directamente a su propiedad.

 

"Se trata de una herramienta que simplifica el acceso al crédito, impulsa la inversión y acompaña las políticas que venimos poniendo en marcha orientadas a modernizar el sistema inmobiliario y generar más oportunidades para los chubutenses", agregó Torres.

 

El mandatario provincial recordó además que "hace unas semanas la Legislatura del Chubut aprobó las modificaciones que desde el Poder Ejecutivo propusimos para habilitar el crédito hipotecarios e incentivar la construcción de viviendas, lo que además de dinamizar el mercado, genera consecuentemente más mano de obra y la reactivación de obras como por ejemplo la del PROCREAR en Trelew dando también una respuesta concreta al déficit habitacional".

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Dos vecinas discutieron por el robo de una gallina y terminaron a puñaladas y golpes
2
 "Lo de Lore" Festeja su primer aniversario e invita a la comunidad a compartir torta y café
3
 Milagros quería ser enfermera para cuidar a su mamá: murió atropellada sobre el asfalto
4
 QEPD Víctor Homero Argel
5
 La citó en un descampado para darle plata para su hijo, le disparó por la espalda y la mató
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -