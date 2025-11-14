El cielo con nubes y claros en Esquel precede una tarde de 23°C

El pronóstico del tiempo para mañana, 14 de noviembre, en Esquel anticipa una jornada de cielo con nubes y claros, con un marcado ascenso de la temperatura que podría llegar a los 23°C en la tarde.

La mañana comenzará con temperaturas frescas, registrando 8°C a las 02:00 hs y 7°C a las 05:00 hs, manteniéndose con nubes y claros. A las 08:00 hs, la temperatura será de 9°C, con vientos del Noroeste.

El sol se hará sentir con fuerza a partir de las 11:00 hs, cuando la temperatura ascienda a 17°C. El pico de calor se dará a las 17:00 hs con 23°C y sensación térmica de 25°C.



Los vientos serán predominantes del Oeste, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h a las 17:00 hs.

Hacia la noche, a las 20:00 hs se esperan 19°C con nubes y claros, y finalizará la jornada a las 23:00 hs con 14°C y cielo cubierto. La radiación UV (FPS) se mantendrá en nivel Muy Alto (9) a las 14:00 hs.



T.B