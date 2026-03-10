Los Alerces: monitoreo con drones y hallazgo de barcos históricos en el Lago Rivadavia

El Parque Nacional Los Alerces transita una semana crucial en su proceso de recuperación integral. Bajo los lineamientos del Comando Unificado —integrado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Parques Nacionales y el Gobierno del Chubut—, el esquema operativo se ha reformulado, centralizando las tareas en la base del ICE en Villa Futalaufquen tras el repliegue de las unidades de Lago Verde y Río Grande.

Vigilancia tecnológica y normalización

A pesar de la normalización de las actividades, la guardia no ha bajado. Se mantienen los relevamientos aéreos diarios mediante el avión observador y el uso de drones para monitorear los sectores afectados, garantizando la detección temprana de cualquier foco eventual.

En este contexto de reactivación, el Parque ha dado espacio a proyectos de investigación que combinan la ciencia con la historia regional.





Dos guardaparques y buzos profesionales científicos llevaron adelante un relevamiento subacuático en la costa del Lago Rivadavia. La misión forma parte del proyecto de "Documentación y Evaluación de Sitios de Patrimonio Cultural Subacuático", un trabajo conjunto entre IDEAUS–CONICET y la Administración de Parques Nacionales.

Durante la expedición, se lograron relevar dos embarcaciones hundidas. Una de ellas posee un alto valor simbólico para la región, ya que fue utilizada décadas atrás por la familia Burgos para cruzar el lago. Esta tarea contó con el apoyo logístico de los concesionarios del Camping Organizado Lago Rivadavia y el asesoramiento del CENPAT–CONICET.







Recomendaciones de seguridad y tránsito

Desde la Intendencia del Parque Nacional se emitieron recordatorios vitales para los visitantes y residentes:

Velocidad Máxima: Se debe circular a no más de 40 kilómetros por hora en todos los caminos internos del área protegida.

Prioridad de Paso: Los vehículos oficiales de apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso.

Información Oficial: Se solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre alertas y normas especiales de circulación en zonas próximas a los sectores afectados por incendios previos.







